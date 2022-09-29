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Горбунов ответил на упреки хейтеров по поводу получения ордена

Муж Екатерины Осадчей стал лауреатором ордена "За заслуги" ІІ степени.

Автор: Дмитрий Сыч
Горбунов ответил на упреки хейтеров по поводу получения ордена
Не всю критику Горбунов отвергает
instagram gorbunovyuriy

Телеведущий Юрий Горбунов перед Днем Независимости стал лауреатом ордена "За заслуги" ІІ степени. Однако публика восприняла отличие неоднозначно. Эту тему законный Екатерины Осадчей обсудил во время интервью в ютюб-программе "Розмова".

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Юрий считает, что эту награду ему вручили за волонтерские концерты. На присвоение звания, добавил Горбунов, нужно подавать. Он этого, мол, не делал. Инициатива принадлежит организатору благотворительных мероприятий. Потом Президент Украины подписал этот документ.

Интервьюер сослался на комментарии критиков. Мол, "ордена дают только тем, кто дружит с "Кварталом". На это Юрий Горбунов ответил:

"Всегда в комментах будут недовольные. Вы думаете, Хлывнюку не пишут: "Что ты там сидишь на фронте? Иди песни пиши". А тем, кто пишет песни, говорят: "Что ты сидишь, пишешь песни? Иди на фронт"? В этом человеческая суть. Люди всегда делились на активных, пассивных и на диванную сотню. Пишет обычно диванная сотня. Это те люди, которые реально ничего не делают. У меня лично нет времени сидеть в Инстаграме, листать страницы других (на это я еще найду время), однако сидеть комментировать, искать, где бы кого-то обо*рать и сказать "а вот, вы там..." – это точно делают люди, у которых есть время. У кого сегодня есть время? У тех, кто сидит и ничего не делает.

Хейт портит ведущему настроение, "особенно, когда он несправедлив". Но когда мужа Осадчей порочат справедливо, то он воспринимает это как критику, которая "имеет право".

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Горбунов не банит хейтеров в соцсетях, а ограничивает публичность их сообщений. Просто ведущий не желает путем бана уменьшать количество подписчиков. А так недоброжелатель остается в статусе подписчика, продолжает комментировать, но другие, сказал интервьюируемый, но другие этого не видят.

Раньше мы писали о том, что Роберт Дауни-младший получил словесную порку от пользователей после появления на публике в носках с "Россией".

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Теги:
Хлывнюк, критика, Юрий Горбунов, телеведущая, награда

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