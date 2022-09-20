Арсен Мирзоян рассказал о ссорах с Тоней Матвиенко: Мы стараемся себя понять

Об их паре часто ходят слухи, что они разводятся.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Тоня Матвиенко вместе с дочерью Ниной отправились в Великобританию после начала полномасштабной войны. Ее супруг, певец Арсен Мирзоян находится в Украине. О супругах часто ходят слухи, что они на грани развода. Артист признался в программе "ЖВЛ", что они расставаться не намерены, но и ссоры у них бывают.

"Там просто из-за "желтой" прессы все остальные подхватили СМИ. Если бы я развелась, я бы сказала, что развелась," - отреагировала Тоня.

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Арсен признается, что ссоры между ними бывают, как и в других парах. Однако они совместно решают общие проблемы и стараются друг друга понять.

"Кто-то будто кого-то не услышал, не понял. Нам кажется, что в последние годы ощущается потребность такой профессии, как комминукатор – специальный человек, который будет объяснять о чем сам сейчас говорил. А между нами с Тоней нет коммуникатора, поэтому мы стараемся себя понять," - высказался Мирзоян.

Музыкант признался, что пока жена с дочкой в Британии, он проживает со звездной тещей, певицей Ниной Матвиенко. Артистка признается, что с зятем ей нравится жить даже больше, чем с дочерью.

"Мы живем не как зять с тещей, а как сын с мамой. С Арсеном лучше, чем с дочкой," - с юмором прокомментировала народная артистка.

Ранее мы писали, что Сталлоне опубликовал романтические фото с женой, с которой только недавно сообщил о разводе.