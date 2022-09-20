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Внук Ющенко тайно вернулся в Украину, сбежав из Канады

Парень отказался учиться в канадском университете.

Автор: Шапарь Анастасия
Внук Ющенко тайно вернулся в Украину, сбежав из Канады
Виталина Ющенко с сыном Виктором.
instagram vitalinayushchenko

Внук третьего президента Украины Виктора Ющенко - Виктор-младший - тайком вернулся из Канады в Украину, чтобы учиться в украинском высшем заведении. Об этом сообщила в Инстаграм дочь экс-президента Виталина Ющенко.

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Виктор Ющенко-младший отказался от канадского университета ради того, чтобы учиться в Киевском национальном университете имени Шевченко. В апреле Виталина поделилась, что ее сын хотел учиться в Институте международных отношений университета Шевченко, но после полномасштабного вторжения семья решила отправить подростка в Канаду. 

По признанию Виталины, она была шокирована, что сын тайком подал документы в украинский ВУЗ и 19 сентября был посвящен в студенты.

"Виктор улетел- сердце матери спокойное. Но сын очень тосковал по Украине, родному дому, родным и хотел вернуться. Он тайком подал документы на поступление в университет Шевченко и получил положительный ответ. Прилетел несколько дней назад, что стало для меня полным шоком. "Мама, я послушал тебя и улетел в Канаду, но принял решение вернуться и учиться дома. Прошу понять меня". Тогда я сообразила, что мой мальчишка вырос. Буквально вчера мы за день собрались на сегодняшнее посвящение. И вы знаете, я счастлива, что все так произошло. Я думала только о его безопасности, а он – о своем будущем в родной стране. Прислушивайтесь к своим детям. Пусть всегда решение будет за ними, а вы только помогайте советам," - откровенно рассказала Виталина Ющенко.

Ранее мы писали, что Екатерина Осадчая призвала не радоваться антивоенным заявлениям Аллы Пугачевой. 

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Теги:
дети знаменитостей, ющенко

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