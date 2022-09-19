"Друг Путина" Тимати осудил антивоенную позицию Пугачевой

Алла Пугачева попросила признать ее иностранным агентом в России.

Автор: Шапарь Анастасия

Российская певица Алла Пугачева, после объявления ее супруга Максима Галкина иностранным агентом, попросила и ее признать инагентом. Российский рэпер и бизнесмен, который пел про "друга-президента Путина", Тимати оставил под постом Пугачевой гневный пост.

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По мнению путиниста, нельзя забывать, что именно благодаря пропагандистским каналам о Пугачевой узнала "любимая страна".

"Думаю что поливать помоями свою "любимую" страну и хихикать над ее полит решениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах это настоящее достоинство и патриотизм! Быть излюбленной властью и всю жизнь получать гос награды, практически собрать "полного кавалера ордена" и споткнутся на не получение последней степени. Здесь скорее правда, о которой не знает читатель. Зато читатель хорошо помнит что "иноагент" пол своей жизни проработал на федеральном Первом канале и именно по этой причине его узнала вся "любимая страна". Желаю вам удачи," - заявил Тимати.

Отметим, что сам Тимати поддерживает войну против Украины и считает, что всему виной теория заговора и геополитические концепции.

Ранее мы писали, что российский продюсер думает о заявлении Пугачевой. По словам Роднянского, "запахло" фундаментальными изменениями.