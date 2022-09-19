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"Друг Путина" Тимати осудил антивоенную позицию Пугачевой

Алла Пугачева попросила признать ее иностранным агентом в России.

Автор: Шапарь Анастасия
"Друг Путина" Тимати осудил антивоенную позицию Пугачевой
Тимати осудил просьбу Пугачевой признать ее инагентом.
открытые источники

Российская певица Алла Пугачева, после объявления ее супруга Максима Галкина иностранным агентом, попросила и ее признать инагентом. Российский рэпер и бизнесмен, который пел про "друга-президента Путина", Тимати оставил под постом Пугачевой гневный пост.

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По мнению путиниста, нельзя забывать, что именно благодаря пропагандистским каналам о Пугачевой узнала "любимая страна". 

"Думаю что поливать помоями свою "любимую" страну и хихикать над ее полит решениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах это настоящее достоинство и патриотизм! Быть излюбленной властью и всю жизнь получать гос награды, практически собрать "полного кавалера ордена" и споткнутся на не получение последней степени. Здесь скорее правда, о которой не знает читатель. Зато читатель хорошо помнит что "иноагент" пол своей жизни проработал на федеральном Первом канале и именно по этой причине его узнала вся "любимая страна". Желаю вам удачи," - заявил Тимати.

Отметим, что сам Тимати поддерживает войну против Украины и считает, что всему виной теория заговора и геополитические концепции.

Ранее мы писали, что российский продюсер думает о заявлении Пугачевой. По словам Роднянского, "запахло" фундаментальными изменениями.

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Теги:
Максим Галкин, Алла Пугачева, Тимати

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