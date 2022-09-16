Уиллу Смиту перекрыли доступ к телеканалу после оплеухи Крису Року

Муж вступился за жену Джаду Пинкетт-Смит. Но один из американских вещателей не на его стороне.

Атера ни ведущим не хотят видеть на SNL, ни даже зрителем в зале

Вилла Смита, похоже, больше не ждут в эфирах комического телешоу "Субботним вечером в прямом эфире". Звезду фильма "Король Ричард" невзлюбили там после того, что он сделал с Крисом Роком на церемонии вручения "Оскара" в марте.

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Как сообщает Radar Online, актер из "Людей в черном" никогда не будет приглашен на SNL. Дело в том, что Крис в прошлом стал важной частью шоу, снявшись в нем с 1990 по 1993 год.

"Смита больше никогда не пригласят обратно на SNL после того, что он сделал с Крисом. Это шоу – храм комиков, на нем он больше никому не нужен. Забудьте о должности ведущего: Уилл даже больше не сможет получить билет, чтобы сидеть в аудитории. Ему там не рады", – сообщил источник сайта.

Продюсеры шоу вроде бы также озабочены тем, что если Смит снова придет на шоу, другие знаменитости откажутся присоединиться к ним в будущем.

"Если бы Вилла Смита снова пригласили, телеканал больше никогда не увидит другой знаменитости. Звезды справедливо бойкотировали бы шоу, если бы его приветствовали в Studio 8H", – объясняет источник.

Уилл дал пощечину Крису на церемонии вручения премии "Оскар" в марте 2022 года из-за шутки последнего о побритой голове Джади Пинкетт-Смит. Затем он дважды крикнул на комика, который выступал на сцене, чтобы тот "держал имя моей жены подальше от своего черного рта!"

Уилл несколько раз извинялся за свое поведение во время прямого эфира. В видео, опубликованном в июле, актер сказал:

"Это все неясно. Я скажу тебе, Крис, я прошу у тебя прощения. Мое поведение было неприемлемым, и я здесь, если ты готов поговорить. Я ненавижу, когда обижаю людей. Мне больно, психологически и эмоционально больно осознавать, что я не отвечаю представлениям людей обо мне, и работа, которую я пытаюсь выполнять, состоит в том, что я глубоко каюсь и стараюсь каяться, не стесняясь самого себя. Я – человек, и я совершил ошибку, и я стараюсь не думать о себе как о дерьме".

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Однако Крис, похоже, не принял прощения. Недавно он сказал, что у Уилла получалось изображать из себя "идеального мужа в течение 30 лет", прежде чем он показал, что "так же безобразен, как и все мы".

Напомним о том, что в соцсетях заметили поклонника тяжелой музыки, который очень похож на Хита Леджера.