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Гордон показал, как в РФ воспитатель унижает ребенка: Рабами делают с детства

Женщина сначала накричала, а после заставила ребенка встать на колени.

Автор: Шапарь Анастасия
Гордон показал, как в РФ воспитатель унижает ребенка: Рабами делают с детства
Дмитрий Гордон.
instagram gordondmytro

Украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал ролик, в котором показал, как в России обстоят дела с детскими садами. 

На видео из телеграм-канала "Боже, яке кончене" воспитатель сначала громко кричит на ребенка, обзывает его нецензурными выражериями, а после заставляет стать мальчика на колени и целовать землю. 

"На глазах взрослых воспитательница российского детсада унижает ребенка и ставит его на колени. Рабами в оркостане делают с детства," - отметил в подписи к видео Гордон.

В комментариях пользователи ужаснулись от увиденного и сразились в иронии: "Рабами были, рабами и останутся", "Интересна реакция мамы, или типа все ок?", "А потом вырастут террористы и насильники", "Душевненько", "Русский мир", "А взрослые стоят и просто смотрят, молча снимают".

Ранее мы писали, что Тарас Тополя обратился к россиянам после того, как Владимир Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

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Теги:
дети, Россия, Дмитрий Гордон

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