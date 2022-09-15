Тополя обратился к россиянам после приезда Зеленского в Изюм: Что там ваш бункерный дед

14 сентября президент Украины посетил город после освобождения от российских оккупантов.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский музыкант и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя отреагировал на визит деоккупированного Изюма Харьковской области президента Укарины Владимира Зеленского. В соцсетях артист подчеркнул, что гордится главой страны и не представляет, что российский диктатор смог бы также.

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Тополя отметил, что для президента это было опасным путешествием, так как Харьковщина обильно обстреливается российской армией, однако визит в Изюм был важным.

"Киев. Утро — двести третий. Настроение — наш казак. Луна — на контрасте. Президент в Изюме. В 20 км от фронта, в зоне поражения РСЗО. Символично, мощно! Опасно, но… так важно," - написал Тарас Тополя.

Зеленский в деоккупированном Изюме, 14 сентября. instagram zelenskiy_official

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Также артист решил обратиться к россиянам, чтобы те делали выводы: их диктатор Путин не просто не приедет на фронт, но даже из бункера не выйдет.

"Что там ваш бункерный дед, чмони? Слава ВСУ! Слава Украине!" - подчеркнул парамедик в ТрО.

Зеленский в деоккупированном Изюме, 14 сентября. instagram zelenskiy_official

Ранее мы писали, что Тополя рассказал о совместной службе с фронтменом группы "Тінь Сонця".