Какой церковный праздник 6 сентября и что нельзя делать
Церковь вспоминает священномученика Евтихия.
Во вторник, 6 сентября, православные христиане чтят память священномученика Евтихия. В народном календаре отмечают праздник "тихий". В Украине празднуют День администратора центра предоставления административных услуг.
С Днем ангела поздравляют носителей имен: Арсений, Георгий, Михаил, Максим, Петр.
Какой церковный праздник 6 сентября
Священномученик Евтихий - ученик апостолов Иоанна Богослова и Павла, который жил в I — начале II веке. Получил звание апостола за совместный труд со старшими апостолами, которыми он был поставлен епископом.
Святой Евтихий сначала был учеником апостола Иоанна Богослова, а после, когда встретился с апостолом Павлом, то отправился проповедовать вместе с ним в разных странах. Святому Евтихию пришлось пережить много мучений: мучили голодом, строгали тело железом, бросали в огонь и на съедение зверям. Однажды на святого натравили льва, который напугал всех, когда заговорил человеческим голосом. Свой подвиг священномученик завершил в родном городе, где ему отсекли голову.
Традиции и обычаи 6 сентября
В народном календаре этот день называют "тихим", так как безветренная погода способствует сохранности семенам льна. Также с 6 сентября начинались "посиделки", когда женщины собирались в доме у одинокой девушки и за рукоделием напевали песни, делились историями.
- Если дождь - ждать теплой осени и хорошего урожая в будущем году.
- Если болеющий увидит во сне покойника - к скорой смерти.
- Если много желудей в лесу - ждать холодной зимы.
Что нельзя делать 6 сентября
- Нельзя смотреть на солнце на восходе.
- Не стоит планировать путешествие.
- Не следует открывать окна.
- Не нужно брать в руки острые предметы.
День администратора ЦПАУ
День администратора центра предоставления административных услуг празднуют с 2019 года. Кабмин учредил профессиональный праздник в мае 2021 года. ЦПАУ появились в Украине в 2013 году согласно закону "Об административных услугах". Дата празднования выбрана в связи с днем принятия Закона - 6 сентября 2012 года.
Цель данных центров: повысить доступность и качество государственных административных услуг для физических и юридических лиц.