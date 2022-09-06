Какой церковный праздник 6 сентября и что нельзя делать

Церковь вспоминает свя­щен­но­му­че­ника Ев­ти­хия.

Автор: Шапарь Анастасия

Во вторник, 6 сентября, православные христиане чтят память священномученика Евтихия. В народном календаре отмечают праздник "тихий". В Украине празднуют День администратора центра предоставления административных услуг.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Арсений, Георгий, Михаил, Максим, Петр.

Какой церковный праздник 6 сентября

Священномученик Евтихий - ученик апостолов Иоанна Богослова и Павла, который жил в I — начале II веке. Получил звание апостола за совместный труд со старшими апостолами, которыми он был поставлен епископом.

Свя­щен­но­му­че­ник Ев­ти­хий. azbyka.ru

Святой Евтихий сначала был учеником апостола Иоанна Богослова, а после, когда встретился с апостолом Павлом, то отправился проповедовать вместе с ним в разных странах. Святому Евтихию пришлось пережить много мучений: мучили голодом, строгали тело железом, бросали в огонь и на съедение зверям. Однажды на святого натравили льва, который напугал всех, когда заговорил человеческим голосом. Свой подвиг священномученик завершил в родном городе, где ему отсекли голову.

Традиции и обычаи 6 сентября

В народном календаре этот день называют "тихим", так как безветренная погода способствует сохранности семенам льна. Также с 6 сентября начинались "посиделки", когда женщины собирались в доме у одинокой девушки и за рукоделием напевали песни, делились историями.

Если дождь - ждать теплой осени и хорошего урожая в будущем году.

Если болеющий увидит во сне покойника - к скорой смерти.

Если много желудей в лесу - ждать холодной зимы.

Что нельзя делать 6 сентября

Нельзя смотреть на солнце на восходе.

Не стоит планировать путешествие.

Не следует открывать окна.

Не нужно брать в руки острые предметы.

День администратора ЦПАУ

День администратора центра предоставления административных услуг празднуют с 2019 года. Кабмин учредил профессиональный праздник в мае 2021 года. ЦПАУ появились в Украине в 2013 году согласно закону "Об административных услугах". Дата празднования выбрана в связи с днем принятия Закона - 6 сентября 2012 года.

Цель данных центров: повысить доступность и качество государственных административных услуг для физических и юридических лиц.