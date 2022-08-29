Ореховый спас 29 августа - традиции и что нельзя делать

Христиане отмечают Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

Автор: Шапарь Анастасия

В понедельник, 29 августа, православная церковь отмечает Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, а также чтит память му­че­ника Ди­о­мида. В Украине отмечают День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. В народе празднуют Третий спас или Ореховый спас.

С днем ангела поздравляют обладателей имен: Яков, Степан, Нил, Лаврентий, Демид, Александр, Аким и Анна.

Какой церковный праздник 29 августа

До 5 века полотно со Спасом Нерукотворным висело на стенах правителя Едессы, а потом, когда власть сменилась на язычников, от них 4 века его прятали. В 9 веке император Константин Багрянородный выкупил Спас Нерукотворный и перенес в Константинополь.

Именно данный перенос отмечают 29 августа. "Спас Нерукотворный" - одна из самых известных среди христиан.

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. azbyka.ru

Диомид жил в Тарсе, лечил людей и исповедовал христианство, путешествуя по городам. Однажды его схватил император-язычник Диоклетиан. Правитель забрал мученика с собой, но по дороге Диомид умер. Воины отсекли голову мученику, после чего ослепли.

Диоклетиан приказал приложить голову обратно к телу. Воины послушались, после чего тут же прозрели и уверовали в Бога.

Му­че­ник Ди­о­мид. azbyka.ru

Традиции и обычаи 29 августа

В Ореховый Спас проходят богослужения: прихожане освящают орехи, мед, фрукты и хлеб. Землевладельцы собирают зерновые и готовят поля к посеву озимых. Хозяйки пекут пироги, булочки, пряники из муки нового урожая. В Третий спас принято угощать семью и соседей домашней выпечкой, собираются за богатым столом. Готовят мясные и рыбные блюда, молочные продукты. На столе обязательно должны присутствовать яблоки, мед и орехи.

Православные христиане отмечают Ореховый Спас. открытые источники

Также хозяйки готовят лечебные настойки, которые зимой используют против простудных заболеваний.

Если хороший урожай орехов - к урожаю пшеницы в будущем году.

Если журавли улетели в теплые края - на Покрову ждать первых заморозков.

Если гром - к теплой осени.

Что нельзя делать 29 августа

Не стоит ссориться и сквернословить.

Не нужно отказывать в помощи.

Нельзя лениться и отказываться от работы.

День памяти защитников Украины

Полное название праздника - День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. День был учрежден Указом №621/2019 президента Украины от 23 августа 2019 года.

Цель праздника: почтить память военнослужащих и участников добровольческих формирований, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также увековечить их героизм, укрепить патриотический дух в украинском обществе.