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Злата Огневич об угрозе атак РФ в День Независимости: Буду осторожнее и призываю всех

Исполнительница на днях вернулась в Украину.

Автор: Шапарь Анастасия
Злата Огневич об угрозе атак РФ в День Независимости: Буду осторожнее и призываю всех
Злата Огневич.
instagram zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич недавно вернулась в Киев, однако уже получила немало сообщений о возможной усиленной атаке РФ на территорию Украины в День независимости. 

В Инстаграме артистка подчеркнула, что рада вернуться в родной дом. Однако по дороге в Киев начиталась сообщений о том, что "вернулась в такую опасную дату". Звезда верит в ВСУ, но призывает более внимательно реагировать на воздушные тревоги.

"Я верю нашим Вооруженным Силам Украины, верю в то, что меня защищают, но на этот раз я не буду пренебрегать воздушными сигналами тревоги, как я это обычно делаю. В этот раз я буду осторожнее, и призываю всех вас также: будьте максимально осторожны и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги," - подчеркнула Злата.

Злата недавно вернулася в Украину.
Злата недавно вернулася в Украину.
instagram zlata.ognevich

Огневич выразила надежду, что будущая ночь пройдет мирно.

"Я не хочу нагнетать там, где этого не следует делать. Признаков явных пока не вижу, дальше – посмотрим. Пусть у нас ночь пройдет мирно," - отметила звезда.

Ранее мы писали, что Укрпочта выпустила почтовый блок ко Дню независимости. В нем - одна марка с украинским защитником и 6 иллюстраций, которые демонстрируют последние полгода полномасштабной войны.

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Теги:
день Независимости, Злата Огневич

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