Дантес сделал тату, посвященное родному Харькову: что означает

Артист тяжело переживает военные события в родном городе.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский исполнитель Владимир Дантес родом из Харькова. Ежедневные обстрелы родного города артист переживает невероятно сложно. Певец решил посвятить новое тату месту рождения, о чем рассказал в Инстаграме.

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Дантес решил набить на руке тату, причем со "звездочкой", которое поймут в первую очередь харьковчане. На руке Владимира появились цифры "057" - это телефонный код Харькова, а также первые буквы названия родного города — "ха".

"Для тех, кто до сих пор не понял, что означают эти цифры. Это телефонный код Харькова! Это город навсегда в сердце моем," - подписал в сториз артист.

Новое тату артиста - это цифры. instagram vladimirdantes

Ранее мы писали, что ко Дню Независимости Украины Укрпочта выпустила почтовый блок под названием "ВІЛЬНІ. НЕЗЛАМНІ. НЕПЕРЕМОЖНІ". В центре - почтовая марка с образом воина ВСУ.