Осадчая показала редкое фото со старшим сыном: Чем занимается 19-летний Илья

Парень учится и живет за границей, поэтому редко появляется в соцсетях звездной мамы.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская ведущая Екатерина Осадчая опубликовала редкое фото со своим старшим сыном Ильей. Парень редко мелькает в соцсетях звездной мамы, так как живет и учится за границей.

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В честь Дня национального флага Украины теледива поделилась совместным снимком с 19-летним наследником. Мама и сын позируют в парных футболках: Екатерина в желтой с надписью "Я без тебе як жовтий без синього", а Илья в синей с надписью "Я без тебе як синій без жовтого".

Осадчая со старшим сыном Ильей. instagram kosadcha

"Этот День Флага особенный. Даже сложно подобрать слова, как с помощью цветов нашего флага нас поддерживает мир, от звезд до мировых лидеров. Главные здания и памятники мира становятся сине-желтыми, а звезды наперегонки одеваются в любимые цвета в нашу поддержку," - подписала снимок Осадчая.

Также ведущая решила приоткрыть занавес личного и поведала, чем занимается ее сын. Илья изучает IT и помогает защищать Украину в кибер-сфере.

"Опережая все вопросы, Илья не воюет, изучает IT и уже защищает страну на этом фронте," - отметила звездная мама.

Ранее мы писали, что в Украине запустили проект "Листівки з України", чтобы показать, как РФ уничтожает культурные объекты страны. В рамках международной кампании уже создано более сотни листовок.