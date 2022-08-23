Титул поп-короля отдали другому певцу: реакция семьи Майкла Джексона

Известный журнал присвоил титул короля поп-музыки бывшему солисту One Direction.

Автор: Шапарь Анастасия

Майкл Джексон умер в 2009 году.

Именитый журнал Rolling Stone объявил экс-участника группы One Direction - Гарри Стайлза - королем поп-музыки. Присвоение данного титула, которое многие годы принадлежало уже покойному Майклу Джексону, вызвало негодование у его семьи.

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В частности, племянник Майкла - Тадж Джексон - возмущенно обратился к журналу в Твиттере, что нет нового поп-короля.

"Нет нового короля поп-музыки. Вы не владеете титулом и не вы его заслужили, а мой дядя. Десятилетия самоотверженности и самопожертвования. Титул отменен," - заявил Тадж.

Также родственник Джексона добавил, что ничего не имеет против Стайлза и считает его талантливым артистом.

Гарри Стайлс. Википедия

"Никакого неуважения к Гарри Стайлзу, он очень талантлив. Дайте ему его уникальный титул," - предложил Тадж Джексон.

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