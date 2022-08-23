Каменских подняла сине-желтое знамя в поле, Падалко – залезла на крышу

День государственного флага Украины: какими фото украинские знаменитости отмечают праздник. Патриотическими снимками также поделились Бурмака и Осадчая.

День флага Украины отмечается 18 лет

Сегодня, 23 августа, в Украине отмечают День государственного флага. По случаю праздника своими фотографиями с сине-желтыми флагами пополнили Инстаграм звезды.

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Телеведущая новостей Маричка Падалко залезла в государственный символ на крышу, дополнительно надев черную футболку с Трезубцем.

"В марте говорю мужу: "Мы флаг оставили на даче... Наш дом сожгут первым". Егор: "Я сознательно оставил флаг"", – подписала пост его авторша.

Екатерина Осадчка поделилась кадром со своим первенцем Ильей. На снимке у нее – синяя футболка, а у потомка – желтая.

"В каждом уголке мира, от Новой Зеландии до Гренландии, сине-желтый – это символ свободы, борьбы и силы духа народа. Нас стали узнавать по цвету флага во всем мире и выражать поддержку... Предваряя все вопросы: Илья не воюет, изучает IT и уже защищает страну на этом фронте", – подписала кадр ведущая.

Тем временем у певиц Марии Бурмаки и Анастасии Каменских получился полевой патриотизм. Первая просто снялась на фоне пшеничного поля и горизонта, вторая – приподняла символ с закрытыми глазами к груди.

Между тем, еще одна Екатерина – Бужинская – снялась в сине-желтом платье.

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День флага на государственном уровне в Украине отмечают после президентского указа от 2004 года. То есть – 18-й год.

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