АфишаАфиша
Русский Українська

Ольге Сумской – 56: Борисюк поздравил букетом роз в постель и пением

Наталка Денисенко и Екатерина Бужинская поздравили виновницу торжества в сети. Андрей Бедняков – лично.

Автор: Дмитрий Сыч
Ольге Сумской – 56: Борисюк поздравил букетом роз в постель и пением
Сумской на день рождения подарили много разных цветов
instagram olgasumska

Сегодня, 22 августа, народной артистке Украины Ольге Сумской исполнилось 56 лет. Уроженка Львова написала по этому поводу обращение к публике.

Читай также: Деми Мур написала трогательное поздравление дочери в ее день рождения

В своем сообщении звезда украинского сериала "Роксолана" поделилась радостью с нотами грусти и благодарностью.

"Слава Богу за этот день! Люблю вас, дорогие мои! Читаю все поздравления и понимаю, что я – самая счастливая в мире мама, жена, актриса и гражданка своего государства! Думаю о маме и папе… Так хочется обнять и поблагодарить их за жизнь… Делаю это мысленно… Мои самые дорогие в мире!" – написала Ольга Сумская.

В пост актриса добавила фотографию себя с мужем Виталием Борисюком и большой охапкой роз. Также – несколько видео. В одном ролике показано, как Борисюк поздравляет Сумскую утром и говорит, что им надо на репетицию, а потом поет а капелла песню на слова Игоря Бараха "Кохана".

Коллега актрисы Наталья Денисенко посетила раздел комментариев к публикации, где отметила:

  • "Олечка, невероятная. Счастливого дня рождения! Спасибо, что ты у нас есть. Будь счастлива! Под мирным небом".

А певица Екатерина Бужинская выставила такое поздравление:

  • "Дорогая Олечка! Сердечно поздравляю! Так держать, красавица и талант! Победы и мирного неба! Обнимаю".

Читай также: Мадонна показала пирушку на Сицилии по случаю 22-летия своего сына

Раньше мы писали о том, что Голли Берри в свой 56-й день рождения снялась в пикантном образе.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Ольга Сумская, день рождения, Андрей Бедняков, поздравления, Виталий Борисюк

Статьи по теме

Бедняков поведал, сколько россиян осознает вторжение РФ в Украину
Бедняков поведал, сколько россиян осознает вторжение РФ в Украину
Младшему сыну Осадчей и Горбунова - год: Как супруги выглядели перед "встречей" с сыном
Младшему сыну Осадчей и Горбунова - год: Как супруги выглядели перед "встречей" с сыном
Деми Мур написала трогательное поздравление дочери в ее день рождения
Деми Мур написала трогательное поздравление дочери в ее день рождения
Мадонна показала пирушку на Сицилии по случаю 22-летия своего сына
Мадонна показала пирушку на Сицилии по случаю 22-летия своего сына
Холли Берри показалась в кружевном белье по случаю 56-летия
Холли Берри показалась в кружевном белье по случаю 56-летия
"Моя львица": Монатик поздравил жену с днем рождения и показал архивные фото
"Моя львица": Монатик поздравил жену с днем рождения и показал архивные фото

Личность дня

Фильмы с Дэниэлом Рэдклиффом – ТОП-7, который стоит посмотреть

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK