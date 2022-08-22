Ольге Сумской – 56: Борисюк поздравил букетом роз в постель и пением

Наталка Денисенко и Екатерина Бужинская поздравили виновницу торжества в сети. Андрей Бедняков – лично.

Сумской на день рождения подарили много разных цветов

Сегодня, 22 августа, народной артистке Украины Ольге Сумской исполнилось 56 лет. Уроженка Львова написала по этому поводу обращение к публике.

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В своем сообщении звезда украинского сериала "Роксолана" поделилась радостью с нотами грусти и благодарностью.

"Слава Богу за этот день! Люблю вас, дорогие мои! Читаю все поздравления и понимаю, что я – самая счастливая в мире мама, жена, актриса и гражданка своего государства! Думаю о маме и папе… Так хочется обнять и поблагодарить их за жизнь… Делаю это мысленно… Мои самые дорогие в мире!" – написала Ольга Сумская.

В пост актриса добавила фотографию себя с мужем Виталием Борисюком и большой охапкой роз. Также – несколько видео. В одном ролике показано, как Борисюк поздравляет Сумскую утром и говорит, что им надо на репетицию, а потом поет а капелла песню на слова Игоря Бараха "Кохана".

Коллега актрисы Наталья Денисенко посетила раздел комментариев к публикации, где отметила:

"Олечка, невероятная. Счастливого дня рождения! Спасибо, что ты у нас есть. Будь счастлива! Под мирным небом".

А певица Екатерина Бужинская выставила такое поздравление:

"Дорогая Олечка! Сердечно поздравляю! Так держать, красавица и талант! Победы и мирного неба! Обнимаю".

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Раньше мы писали о том, что Голли Берри в свой 56-й день рождения снялась в пикантном образе.