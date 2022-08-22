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Тоня Матвиенко показала удостоверение народной артистки: Прибавка к пенсии будет

Певица смогла получить его год спустя.

Автор: Шапарь Анастасия
Тоня Матвиенко показала удостоверение народной артистки: Прибавка к пенсии будет
Тоня Матвиенко.
instagram tonya_matvienko

Украинская исполнительница Тоня Матвиенко поделилась счастливой новостью, что получила удостоверение о присвоении звания заслуженной артистки Украины. В Инстаграме звезда поведала, что только сейчас смогла его получить.

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В удостоверении сказано, что оно было выдано в августе 2021 года. Артистка поведала, как узнала о статусе совсем случайно. 

"В прошлом году, на 30-ю годовщину Независимости Украины, в кулуарах НСК Олимпийский, где состоялся праздничный концерт, меня приветствовало много коллег. Без лишнего мнения отвечала "Спасибо, взаимность!"— считала, что поздравления с общим праздником — Днем рождения Страны. На следующий день поздравления "прилетали" уже от подписчиков. Получив с десяток сообщений, не выдержала и спросила: "А с чем приветствуете?" И тут мне присылают ссылку на Указ Президента о присвоении звания Заслуженной. Первая эмоция-шок и слезы на глазах," - призналась певица.

Матвиенко рассказала, что в прошлом году официальное вручение не получилось. 

"Знаю, многие скептически относятся к подобным званиям, но, как шутит моя мама: "Зато надбавка к пенсии будет". Искренне благодарна за отличие Президенту нашей сильной и непобедимой Родины!" – подчеркнула Тоня.

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Теги:
Тоня Матвиенко

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