Тоня Матвиенко показала удостоверение народной артистки: Прибавка к пенсии будет

Певица смогла получить его год спустя.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская исполнительница Тоня Матвиенко поделилась счастливой новостью, что получила удостоверение о присвоении звания заслуженной артистки Украины. В Инстаграме звезда поведала, что только сейчас смогла его получить.

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В удостоверении сказано, что оно было выдано в августе 2021 года. Артистка поведала, как узнала о статусе совсем случайно.

"В прошлом году, на 30-ю годовщину Независимости Украины, в кулуарах НСК Олимпийский, где состоялся праздничный концерт, меня приветствовало много коллег. Без лишнего мнения отвечала "Спасибо, взаимность!"— считала, что поздравления с общим праздником — Днем рождения Страны. На следующий день поздравления "прилетали" уже от подписчиков. Получив с десяток сообщений, не выдержала и спросила: "А с чем приветствуете?" И тут мне присылают ссылку на Указ Президента о присвоении звания Заслуженной. Первая эмоция-шок и слезы на глазах," - призналась певица.

Матвиенко рассказала, что в прошлом году официальное вручение не получилось.

"Знаю, многие скептически относятся к подобным званиям, но, как шутит моя мама: "Зато надбавка к пенсии будет". Искренне благодарна за отличие Президенту нашей сильной и непобедимой Родины!" – подчеркнула Тоня.

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