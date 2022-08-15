Повалий подалась на гастроли в Сибири в честь Кобзона

Таисия Повалий присоединилась к российским исполнителям, которые отмечают 85-летие Иосифа Кобзона.

Народная артистка Украины Таисия Повалий, которая продолжает жить и работать в РФ даже после полномасштабного вторжения, а также не комментирует действия страны-агрессора, поехала в тур по Сибири с российскими исполнителями. Все они выступают по случаю 85-летия покойного коллеги Иосифа Кобзона. Последний, напомним, выступал в поддержку аннексии Крыма и пророссийских боевиков на востоке Украины.

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На фан-странице Повалий в Инстаграме появились кадры с первых выступлений в рамках гастролей. 14 августа певица развлекала публику в Тюмени. Там она спела свои песни "Мама-мамочка", "Ты далеко", "Женщина, которая любит" и "Пусть вам повезет в любви". Украиноязычную "Пісню про рушник", как это было на концерте в Кремле 9 мая она не исполняла.

Обращаясь к публике, исполнительница описала Кобзона как любящего семьянина:

"Он любил семью, любил жену, любил детей, любил родину!"

О широкомасштабной российской агрессии в Украине Повалий, как и прежде, не упоминала.

instagram tpovaliy_best

instagram tpovaliy_best

instagram tpovaliy_best

instagram tpovaliy_best

Далее Иосифа Кобзона будут вспоминать на концерте памяти 16 августа в Новосибирске.

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Ранее мы писали о том, что в день обстрела россиянами Винницы Таисия Повалий выступила перед Александром Лукашенко.