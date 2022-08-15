Звезда "Сватов" Капорин заявил, что не перейдет на украинский: Язык - классная тема для хайпа

По мнению актера, "русский язык - не язык Путина".

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский актер, звезда сериала "Сваты" - Евгений Капорин - отказался переходить на украинский язык. В интервью "24 каналу" артист заявил, что не нужно делать из языка врага, так как много украинцев с рождения говорят на русском.

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Капорин объяснил, что не считает проблемой, что его соцсети на русском, и что он говорит на русском языке.

"Мы живем в иллюзии или реальности? Для меня реальность такова: есть много людей, которые говорят на русском. Русский язык – это не язык Путина. Это язык человека, который родился с детства, говорит на этом языке. Есть еще суржик. Я не считаю, что российская армия пришла, потому что здесь говорят на русском", - подчеркнул Евгений.

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Также он объяснил, как понимает фразу "русский - язык оккупантов". Капорин подчеркнул, что в Украине есть люди, которые с детства говорят на этом языке, и их нельзя назвать врагами. Более того, Евгений считает, что для ВСУ на передовой сейчас не имеет значения языковой вопрос. Актер считает тех, кто сейчас развивает языковой скандал – просто хайпуют.

"Еще говорят, что это язык оккупанта. Как так? Люди, которые с детства говорят по-русски, делают это не потому, что это язык оккупанта. Они общаются на языке, на котором начали говорить с мамой. Не думаю, что для военных, которые сейчас на передовой, важен языковой вопрос. Язык – это классная тема для хайпа. Те, кто сейчас постоянно говорит о нем, больше хайпуют", - заявил Капорин.

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