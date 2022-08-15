Тополя признался, как на фронте иногда обманывает побратимов

Певец служит парамедиком, однако также отвечает за психологическую составляющую в батальоне.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский исполнитель, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя служит в батальоне территориальной обороны Киева, которая сейчас воюет на Харьковщине. В интервью Янине Соколовой музыкант рассказал, что помимо своей главной миссии, быть парамедиком, он отвечает и за психологию побратимов.

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Тарас признался, что прибегает к обману раненых бойцов во время эвакуации с поля боя, чтобы заставить их поверить, что все закончится хорошо. К примеру, артист говорит защитникам, что уже через 3 минуты им окажут помощь, хотя дорога занимает больше времени.

"Когда военнослужащий обезоружен и он рядом с тобой, ты ему оказал уже первую медицинскую помощь или поправил то, что сделали его побратимы непосредственно во время ранения, то твоя главная задача – дать ему уверенность, что он будет жить. И как бы ни было, что бы ты внутри не чувствовал, ты должен ему говорить: "Бл*ть, держись, на**й, все будет хорошо! Уже летим, осталось три минутки". А ты знаешь, что еще ехать минут семь. "Вот уже сейчас поворот, бл*ть! Сейчас тебе все вколют, сейчас будет все окей". И в этом состоянии ты довозишь и они держатся. Это нужно от медика и, конечно, оказать первую помощь, остановить кровотечение или сделать так, чтобы он еще прожил полчаса до реанимации," - признался Тополя.

Тарас Тополя служит в ТРО. facebook.com/taras.topolya

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При всем этом музыкант признается, что чувствует внутри страх и отчаяние от вопроса, выживет ли побратим. Тарас также дал совет, что у раненых бойцов обязательно нужно сразу забирать оружие.

"Ребята и девушки в состоянии аффекта, в состоянии ранения могут не полностью осознавать, что происходит вокруг. У них нужно забрать оружие, потому что они могут подумать, что это россияне, и начать шмалять по своим. Там есть много рисков, которые нужно учитывать," - объяснил фронтмен "Антител".

Ранее мы писали, что Тарас задался вопросом, где служит Макс Барских. Музыкант еще в апреле заявлял, что вступил в ряды ВСУ.