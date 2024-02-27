Какой церковный праздник 27 февраля 2024 года и что нельзя делать

Церковь почитает святого Прокопия Декаполита.

Автор: Мельник Анна

Во вторник, 27 февраля, православные христиане чтят память преподобного Прокопия Декаполита. В народном календаре этот день называли Прокопий, Прокоп, Дорогорушитель, Дорогопрокопатель. Его вспоминают 27 февраля по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 12 марта. 27 февраля в Украине и мире празднуют Международный день полярного медведя, Международный день оптимиста.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Макар, Михаил, Нисон, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

Какой церковный праздник 27 февраля

Пре­по­доб­ный Про­ко­пий ро­дил­ся в стране Де­ка­по­лит­ской. Святой при­нял в оби­те­ли ино­че­ский чин и про­во­дил все вре­мя в мо­лит­ве и по­сте. В то время по­яви­лась ико­но­бор­че­ская ересь, которую воз­бу­дил им­пе­ра­тор Лев Ис­ав­ря­нин, ко­то­рый счи­тал ико­ны идо­ла­ми.

Святитель вме­сте с дру­ги­ми вос­стал про­тив нече­сти­вой ере­си ико­но­бор­цев, об­ли­чил безум­ное муд­ро­ва­ние ере­ти­ков и по­бе­дил их бо­же­ствен­ны­ми сло­ве­са­ми, чем навлек гнев императора. Про­ко­пия схва­ти­ли и под­верг­ли же­сто­ким му­че­ни­ям: бес­че­ло­веч­но би­ли, стро­га­ли те­ло же­лез­ны­ми ору­ди­я­ми и за­тем бро­си­ли в тем­ни­цу. Святой вме­сте со свя­тым Ва­си­ли­ем, его спо­движ­ни­ком по ино­че­ской жиз­ни, му­чил­ся до са­мой смер­ти им­пе­ра­то­ра. Ко­гда Лев умер, то Про­ко­пия вме­сте с дру­ги­ми му­че­ни­ка­ми вы­пу­стили из тем­ни­цы. Про­ко­пий Де­ка­по­лит отошел к Богу в глубокой старости.

Традиции и обычаи 27 февраля

На Прокопа Перезимнего наступала настоящая весна, а из-за оттаивания дороги становились непроходимыми. Из-за чего Прокопа называли Разрушителем дорог и старались не выходить из дома без необходимости.

Если ива распускалась - к хорошим посевам.

Если на иве набухали почки - будет богатый урожай.

Что нельзя делать 27 февраля