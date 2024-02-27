Какой церковный праздник 27 февраля 2024 года и что нельзя делать
Церковь почитает святого Прокопия Декаполита.
Во вторник, 27 февраля, православные христиане чтят память преподобного Прокопия Декаполита. В народном календаре этот день называли Прокопий, Прокоп, Дорогорушитель, Дорогопрокопатель. Его вспоминают 27 февраля по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 12 марта. 27 февраля в Украине и мире празднуют Международный день полярного медведя, Международный день оптимиста.
С Днем ангела поздравляют носителей имен: Макар, Михаил, Нисон, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.
Какой церковный праздник 27 февраля
Преподобный Прокопий родился в стране Декаполитской. Святой принял в обители иноческий чин и проводил все время в молитве и посте. В то время появилась иконоборческая ересь, которую возбудил император Лев Исаврянин, который считал иконы идолами.
Святитель вместе с другими восстал против нечестивой ереси иконоборцев, обличил безумное мудрование еретиков и победил их божественными словесами, чем навлек гнев императора. Прокопия схватили и подвергли жестоким мучениям: бесчеловечно били, строгали тело железными орудиями и затем бросили в темницу. Святой вместе со святым Василием, его сподвижником по иноческой жизни, мучился до самой смерти императора. Когда Лев умер, то Прокопия вместе с другими мучениками выпустили из темницы. Прокопий Декаполит отошел к Богу в глубокой старости.
Традиции и обычаи 27 февраля
На Прокопа Перезимнего наступала настоящая весна, а из-за оттаивания дороги становились непроходимыми. Из-за чего Прокопа называли Разрушителем дорог и старались не выходить из дома без необходимости.
- Если ива распускалась - к хорошим посевам.
- Если на иве набухали почки - будет богатый урожай.
Что нельзя делать 27 февраля
- Нельзя отказывать в просьбах.
- Не нужно ехать в далекую дорогу.
- Не стоит кричать и ругаться.