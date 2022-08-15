"Я уточнил бы, а где служит": Тарас Тополя высказался о Максе Барских в армии

Артист скептически относится к тому, что Барских пополнил ряды ВСУ.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский исполнитель Тарас Тополя служит парамедиком в батальоне территориальной обороны Киева и сейчас находится на службе в Харьковской области. Артист дал новое интервью, в котором отреагировал на новость, что Макс Барских также служит в ВСУ.

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Барских сообщил в апреле, что пополнил ряды украинской армии, прошел военные учения и был назначен ответственным за поставки.

"Я уточнил бы: а где Макс Барских служит? Я знаю, что Сашко Положинский пошел к Маркусу (в 47-й отдельный батальон), я видел это. Когда мы еще были в Киеве, я видел в одной из рот Виталика Кириченко из группы "Нумер 482". Мне интересно... Интересно, где Барских?" - высказался Тополя.

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Отметим, что Макс поведал, что одна из главных причин вступить в ВСУ, - желание поддержать бойцов и каждого украинца, кто никогда не был связан с военным делом, но желает защищать Украину и сейчас испытывает страх.

"Я тоже боялся, и сейчас боюсь, конечно. Но когда я нахожусь на учениях, в батальоне, то чувствую единство, и становится легче. Я верю, что вместе мы непобедимы. Ну и мне лично легче, когда я физически присутствую там, где могу быть полезным," - заявил в интервью для Vogue Макс Барских.

С апреля артист больше не комментировал свою службу в армии. Однако публиковал посты, посвященные его выступлениям в Украине и Европе. Барских поведал, что часть дохода идет на помощь Украине.

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