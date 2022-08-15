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Пономарев и Дзидзьо спели отрывок из "Україна переможе": Огневич добавила "огня" в трек

Певица послала врага вслед за русским кораблем.

Автор: Шапарь Анастасия
Пономарев и Дзидзьо спели отрывок из "Україна переможе": Огневич добавила "огня" в трек
Александр Пономарев и Дзидзьо.
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Украинский музыкант Александр Пономарев и певец Дзидзьо показали возможности своего голоса с помощью ролика с репетиции. Артисты разогрелись перед выступлением перед украинскими защитниками, спев свой хит "Україна переможе!".

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В Инстаграме Пономарева появился фрагмент репетиции, в котором сначала артисты поют припев своей песни, а в конце певица Злата Огневич добавила свою лепту в трек. Вместе "Гей! Гей" артистка пропела направление русского военного корабля.

"Горить, палає техніка ворожа, Рідна Україна переможе! Горить, палає і ще спалахуй, Руській корабель, іди..." - прозвучало в ролике.

Именно Злата Огневич спела на высоких нотах три буквы, на которые все украинцы корабль.

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Теги:
Злата Огневич, Александр Пономарев, Дзидзьо

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