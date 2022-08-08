Рита Ора и Тайка Вайтити тайно сыграли свадьбу

Пара начала встречаться весной 2021 года.

Автор: Шапарь Анастасия

Певица Рита Ора и режиссер Тайка Вайтити дали понять, что поженились. Официально о свадьбе пара не заявляла, но стали носить кольца на безымянных пальцах. Исполнительницу заметили с обручальным кольцом на безымянном пальце. Об этом сообщает Daily Mail.

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Как сообщают инсайдеры, Рита и Тайка хотят скромную церемонию за границей перед тем, как отметить свадьбу с друзьями на большой вечеринке в Лондоне в конце 2022 года.

Певица и режиссер помолвились в начале года, однако из-за занятости у возлюбленных не хватает времени на свадебные хлопоты. Артистка работает сразу над несколькими проектами, также как и Вайтити. Поэтому влюбленные решили, что пока не завершат все дела – свадьбу не планируют.

Отметим, что отношения Риты и Тайки начались в марте 2021 года после встречи в Австралии.

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