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Клопотенко рассказал о требованиях к своей будущей избраннице

Кулинар хочет семью и ребенка.

Автор: Шапарь Анастасия
Клопотенко рассказал о требованиях к своей будущей избраннице
Евгений Клопотенко.
facebook.com/ievgen.klopotenko

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал в интервью каналу "СТБ", какая избранница ему нужна. Повар подчеркнул, что хотел бы рядом современную девушку, готовую родить ему ребенка.

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Клопотенко поведал, что получает сообщения от поклонниц, но такой формат ему не подходит. Кулинар не готов к отношениям, когда "она" знает Евгения, а он - нет. Также добавляет трудностей нечастое появление Клопотенко дома.

"Она должна понимать, что я много времени не буду дома, я много буду работать для Украины, для других людей. Таким я уже сформирован," - заявил Евгений.

35-летний Клопотенко ни разу не состоял в браке.
35-летний Клопотенко ни разу не состоял в браке.
facebook.com/ievgen.klopotenko

Отметим, что в мае повар рассказал, что состоит в отношениях с девушкой по имени Валерия. Однако о расставании он не сообщал.

Ранее мы писали, что Эктор Хименес-Браво прокомментировал свои отношения. Шеф-повар поделился, что встречается с украинкой давно, просто ранее не афишировал.

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Теги:
отношения, Евгений Клопотенко

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