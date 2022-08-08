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Могилевская рассказала, как чуть не погибла от ракетного удара

Певица поделилась, что с любимым мужчиной ей ничто не страшно.

Автор: Шапарь Анастасия
Могилевская рассказала, как чуть не погибла от ракетного удара
Наталья Могилевская.
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Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как чуть не погибла от российского ракетного удара. В интервью программе "Все буде добре" звезда поведала, что это произошло рядом с Белой Церковью.

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Могилевская поделилась, что остановилась со своим возлюбленным на машине, чтобы переложить вещи. Но уехала с места за несколько минут, как в то место попала ракета. 

"Мой любимый - он человек очень смелый, имеет оружие. Он имеет такой характер, и мне с ним не страшно. Мы проезжали всю эту войну. Недалеко от Белой Церкви был случай – мы остановились переложить вещи из машины в машину. Через 3 или 5 минут туда уже прилетело," - рассказала Наталья.

Отметим, что российские боевики разрушили дом певицы в Буче, а также убили ее дядю в Мариуполе. 

Ранее мы писали, что София Ротару впервые с начала полномасштабной войны обозначила четко свою позицию. Певица показала свое место силы в честь 75-летия. 

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Теги:
Наталья Могилевская

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