Бывший режиссер Ералаша признан виновным в педофилии

Илье Белостоцкому грозит наказание в виде 14 лет строгого режима. Оно еще может быть обжалованным.

Экс-режиссер, сценарист и постановщик российского детского киножурнала "Ералаш" Илья Белостоцкий приговорен Солнцевским судом Москвы к 14 годам колонии строгого режима по делу о педофилии. Сообщение об этом предоставлено пресс-службой московских судов общей юрисдикции.

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Заседание прошло в закрытом режиме. Приговор в силу еще не вступил. Это значит, что Белостоцкий может его обжаловать.

Деятель пребывает в СИЗО с октября 2020-го. Следом за переквалификацией статьи Илью обвинили в действиях сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении ребенка до 14 лет.

Илья Белостоцкий является постановщиком нескольких выпусков "Ералаша" и семи эпизодов сериала "След". В последний раз он поработал как режиссер, когда снимался детский фильм "Бегство рогатых викингов" (2018).

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