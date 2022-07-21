Пианист Евгений Хмара стал папой в третий раз - фото

Музыкант показал первые чувственные снимки с младенцем.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский пианист и композитор Евгений Хмара поделился с поклонниками счастливой новостью из личной жизни. Вместе с супругой, певицей Дарьей Ковтун они стали в третий раз родителями. Чувственными первыми снимками музыкант поделился в Инстаграм.

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Черно-белые фото передают тепло новоиспеченных и одновременно уже опытных родителей к своему третьему ребенку. В семье Хмары родился второй сын.

instagram evgenykhmara

Имя новорожденного пока неизвестно. Жена пианиста рожала в Киеве.

instagram evgenykhmara

"Добро пожаловать на нашу прекрасную Планету. Спасибо, что выбрал нас своими родителями. На одну Хмару стало больше," - подписал Евгений.

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С 2016 года Евгений состоит в браке с исполнительницей Дарьей Ковтун, которая выступает под псевдонимом Odara. В 2017 году у супругов родился сын Николай, а в 2019-ом - дочь Вера.

Ранее мы писали, что Астафьева отреагировала на слухи, что молчаливая о войне в Украине Регина Тодоренко собралась называть второго сына Миром. Певица подчеркнула, что ведущая не имеет право даже произносить слово "мир".