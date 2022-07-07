Волочкова стала на защиту Аллы Пугачевой: Ей можно все

Отъезд пары и антивоенная позиция приковала внимание и шквал критики в стране-агрессоре.

Автор: Шапарь Анастасия

Российская певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин высказались против вторжения РФ в Украину и покинули Россию. В связи с чем шоу-бизнес страны-агрессора разделился на два лагеря. Балерина Анастасия Волочкова поддерживает путинский режим, но открыто решила поддержать Пугачеву и Галкина.

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Волочкова поблагодарила Примадонну и заявила, что той можно все.

"Алла Пугачева – это человек-легенда. Что бы она ни делала — ей можно все! Вообще все! Она известна не только своим громким именем, но и своими делами и поступками. Алла Борисовна всегда меня по-человечески поддерживала, за что я ей очень благодарна," - призналась балерина.

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Путинистка высказалась, что никому не даст в обиду Пугачеву.

"Она имеет право жить там, где хочет. Есть люди особенные. Аллу Борисовну обязаны принять в любой стране мира, там, где ей комфортно. Я никому не дам Аллу Борисовну в обиду, никому не позволю сказать о ней при мне хоть одно плохое слово. Она настоящий, искренний человек. Вся страна (РФ) обсуждает, где она будет отдыхать. Да где хочет, там и будет отдыхать! Я написала Алле Борисовне самые добрые слова, чтобы они держались – и она, и Максим Галкин," - высказалась россиянка.

Волочкова также заявила, что понимает все риски поддержки Пугачевой и Галкина, но не боится волны негатива.

"Они мои друзья, я люблю эту семью, люблю их детей. Что бы они ни делали — они всегда правы. Они настоящие," - заключила балерина.

Ранее мы писали, что супруга Бардаша прокомментировала развод с продюсером. Юрий, несмотря на войну в Украине, называет себя "русским человеком", а Украину - "фашистской".