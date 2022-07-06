Бывшая Кличко поведала о пагубностях, которые разрушили их отношения

Хейден Панеттьери страдала от алкогольной и наркотической зависимостей.

Американская актриса Хейден Панетьери поведала о сложностях в прошлом. 32-летнюю звезду чуть не погубили вредные пристрастия из-за которых актрисе пришлось согласиться на отдельное от нее проживание 7-летней дочери Каи от бывшего жениха Владимира Кличко.

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О годах самоуничтожения и выздоровлении Хейден поведала в интервью People. Женщина ометила, что впервые познакомилась со "счастливыми пилюлями" в 15-летнем возрасте. Она их начала получать от кого-то из членов команды, чтобы она себя вела бодрее во время интервью.

"Когда я стала старше, наркотики и алкоголь стали тем, без чего я почти не могла жить", – молвила Панетьери.

Будучи беременной, Хейден отказалась от выпивки. Однако снова прильнула к бутылке, запивая послеродовую депрессию.

"У меня никогда не было желания обидеть моего ребенка, но я вообще не хотела быть с ним. В моей жизни был только серый цвет", – описала происходящее годами ранее лицедейка.

Дошло до того, что Панетьери начала пить украдкой. Тогда и началась черная полоса в ее отношениях с Владимиром Кличко:

"Он не желал находиться рядом со мной. Я сама не хотела находиться рядом с собой. Но опиаты и алкоголь делали хоть что-то, чтобы я на миг почувствовала себя счастливой. А потом я чувствовала себя еще хуже, чем было ранее. Я саморазрушала себя".

По словам Хейден, она могла проснуться от похмельной тряски и "функционировать лишь похлебывая алкоголь".

В 2018-м знаменитость решила, что дочери лучше жить с Владимиром в Украине. Актриса назвала это решение самым тяжелым в своей жизни, но необходимым:

"Однако я желала быть ей хорошей мамой. А иногда это значит, что нужно отпустить".

Панетьери видится с дочерью. Но девочка живет с родными Владимира.

Однажды медики сказали актрисе, что ее печень просто не справится. Затем она 8 месяцев пребывала на реабилитации. Актриса благодарна, что смогла "вернуться в этот мир". Она считает, что получила от судьбы второй шанс.

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Об алкогольной зависимости Панетьери поговаривали несколько лет назад. Усугубляло зависимость то, что женщина пребывала в абьюзивных отношениях. Ее избивал Брайан Хикерсон, который тоже имел слабость к спиртному. А в этом году парочку, как сообщали на TMZ, даже застукали за дракой в баре. В интервью актриса оценила это свое поведение, назвал инцидент "не наилучшим своим поступком". Теперь они с Хикерсоном поддерживают дружбу и он тоже лечится.

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