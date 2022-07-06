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Британия обратилась с просьбой повторно рассмотреть проведение "Евровидения-2022" в Украине

Об этом Зеленскому сообщил премьер-министр королевства Борис Джонсон.

Автор: Шапарь Анастасия
Британия обратилась с просьбой повторно рассмотреть проведение "Евровидения-2022" в Украине
Евровидение-2023 должно было пройти в Украине.
pravda.com.ua

Правительство Великобритании обратилось в Европейский вещательный союз (EBU), попросив повторно рассмотреть Украину как страну проведения "Евровидения-2023". Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

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17 июня в EBU заявили, что песенный конкурс не может быть проведен в Украине из-за военного положения. 23 июня они подтвердили свое решение о невозможности проведения "Евровидения". 

"Принимая все это во внимание, EBU с сожалением принял решение о переносе мероприятия в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения "Евровидения" в следующем году," - говорится в сообщении Европейского вещательного союза.

Ранее мы писали, что группа Kozak System выпустила мощную, актуальную в военное время песню "Мольфар". Песня появилась еще в 2014 году, когда артисты выступали для военных в Донецкой и Луганской областях.

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Теги:
Евровидение

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