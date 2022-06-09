Билык считает, что "артистов можно приравнять к убийцам"

Ирина Билык высказалась насчет Филиппа Киркорова, экс-друзей из Российской Федерации и Светланы Лободы.

Лободе, считает Билык, можно "не то, чтобы простить… а поверить"

Народная артистка Украины Ирина Билык поделилась, что оборвала связи с российскими друзьями. Еще она высказалась про Филиппа Киркорова, который проявляет лояльность к Кремлю и его захватнической политике по отношению к Украине.

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Билык, по ее словам, не желает, чтобы российские коллеги исполняли ее песни. Они в глазах артистки приравнены к убийцам, которые поддерживают кровавый режим Путина. К слову, несколько лет назад Билык подарила Киркорову свой хит "Снег".

"Человек, который молчал столько дней и поддерживает, что над нами издеваются… Я считаю, что таких друзей у меня больше нет. Я для них была светлым человеком, который пишет светлые песни. И у меня всегда хотели забрать мое творчество, творчество украинцев. Но я не хочу, чтобы эти люди пели мои песни. Потому что они поют неправду! Артистов можно приравнять к убийцам. Они тоже убивают своими действиями простых людей, мирных украинцев", – высказалась Билык.

А вот насчет Светланы Лободы, которая сперва долго отмалчивалась о российско-украинском военном противостоянии, Ирина несколько другого мнения:

"Я читала, что и Светлана, и ее команда делают много. Любая помощь достойна того, чтобы человеку не то, чтобы простить… а поверить. То, что она будет с нами. То, что она будет петь для украинцев. И не будет петь для россиян. Я понимаю, что шоу-бизнес – это большие деньги. Но пришли такие дни, когда нужно определиться. И слава Богу, что для нее роднее Украина и Киев".

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