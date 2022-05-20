Ирина Билык прокомментировала решение экс-супруга вернуться в Россию с концертом

Артистка рассказала, знала ли о том, что ее бывший муж, отец ее младшего сына Аслан Ахмадов дает пропагандистский концерт в России и прокомментировала этот поступок.

На днях Ирина Билык рассказала о жизни во время войны и о поддержке бывшего мужа Аслана Ахмадова, который в первые дни вторжения России в Украину уехал из страны-агрессора в родной Азербайджан. Однако уже на следующий день артист анонсировал концерт в Москве, на котором исполнит песни Анны Герман.

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«В этой ситуации есть основное понятие для меня – «бывший муж»! Я с ним разошлась полгода назад, и это о многом говорит. У нас уже тогда были разные взгляды на жизнь. Да, когда началась война, он меня очень поддержал, переживал за сына. Но я лично не слежу за его жизнью, мы редко виделись и жили отдельной жизнью. Это было мое решение», – прокомментировала Ирина Билык.

По словам певицы, о концерте бывшего в Москве и о его возвращении в Россию она узнала в новостях. И была шокирована этим.

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«На этот концерт придет каких-то 20 человек, и я не понимаю, зачем это делать? Денег это не принесет! Кто сейчас будет слушать песни Анны Герман? А он такую ​​тень бросил на меня… это позор, прежде всего, для него, ведь он даже не предупредил меня, ни слова не сказал. Я попыталась бы отговорить его. Лучше бы он попросил у друзей эти копейки», – эмоционально рассказала певица в эфире «Ранку з Україною».

Ирина Билык вообще отказывается разделять и воспринимать поступок Ахмадова, тем более что песни Анны Герман ассоциируются у многих с советской армией, поэтому этот концерт воспринимается как жест в поддержку войны в Украине.

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«Возможно, ему срочно нужны деньги, ведь я знаю, что его папа в тяжелом состоянии, ему осталось несколько дней. Но много он не заработает! – поделилась артистка. – Мне очень обидно, ведь Аслан знает, как мне сейчас тяжело, нет работы и даже не знаю, когда она будет. А он взял и так меня подставил. Однако я уверена, что мои поклонники знают о моей позиции и поддержке Украины».