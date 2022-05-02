Джоли поведала, какие чувства ее переполняют после визита в Украину

Бывшая жена Брэда Питта посетила в нашей стране учебно-реабилитационный центр, где пообщалась с детьми.

Анджелина Джоли поделилась впечатлениями о своем визите на Львовщину. Прибытие голливудской знаменитости было неожиданным для всех: и украинцев, и западной печати. Дело в том, что актриса никак не анонсировала свой визит. Члены ее команды, как сообщается, даже подписали тайный документ, запрещающий раскрывать какие-либо подробности путешествия.

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Мать шестерых детей является посланником ООН по делам беженцев, но официальные лица настаивают на том, что ее визит был совершен "в частном порядке". Тем не менее Джоли приехала со своим личным фотографом, который позднее предоставил СМИ фотографии, отобранные звездой.

Джоли проведала детей в учебно-реабилитационном центре "Гармония" в городе Борислав (Дрогобычский район Львовской области). 46-летняя звезда общалась и фотографировалась с сиротами, а также раздавала автографы. На фейсбук-странице представительницы организации появились снимки с Джоли.

facebook Юля Андрушків

facebook Юля Андрушків

facebook Юля Андрушків

facebook Юля Андрушків

facebook Юля Андрушків

facebook Юля Андрушків

facebook Юля Андрушків

facebook Юля Андрушків

Тем временем в издании Daily Mail упомянули, что Анджелина рассказала об украинском духе. Актриса назвала огромной честью быть свидетельницей достоинства, мужества и стойкости украинцев. А еще кинозвезду опустошает влияние войны на целое поколение украинских детей.

Поговаривали, что Анджелина собирается усыновить кого-то из украинских сирот, однако пресс-секретарь узнаваемой личности опроверг это.

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