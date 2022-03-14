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Снежане Егоровой не продлили в консульстве паспорта на детей

Украинское консульство в Анталии, по словам телеведущей, отказало ей в документальной просьбе из-за политической позиции. Не помогло даже "отречение от Путина".

Автор: Дмитрий Сыч
Снежане Егоровой не продлили в консульстве паспорта на детей
Егорова находится с малолетними детьми в Турции
youtube Снежана Егорова

50-летняя уроженка Новой Каховки Снежана Егорова, которая высказывала свою поддержку политики Владимира Путина, а также признание независимости самопровозглашенных республик на востоке Украины, не смогла продлить в Турции документы на своих несовершеннолетних детей. Такой информацией узнаваемая женщина поделилась у себя в Ютюбе.

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Как отметила Егорова, отказ в просьбе о продлении загранпаспортов на троих детей, которым 10, 12 и 15 лет, она получила от консула Украины в Анталии Эмира Рустамова. Мол, из-за своей политической позиции. Егорова пребывает с детьми за границей с августа прошлого года.

Дипломатическое лицо, говорит Снежана, напомнило ей фейсбук-пост за 26 января, в котором она выразила поддержку нынешнему президенту РФ в вопросах "мировой общественной безопасности".

"Хочу официально заявить: я, Егорова-Грищенко Снежана Александровна, мать пятерых детей, гражданка Украины, не поддерживаю военные действия Российской Федерации на территории Украины", – отметила оскандалившаяся знаменитость.

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Однако даже такие действия не обелили репутацию Егоровой в глазах консула.

Ранее мы писали, что Дмитрий Нагиев тонко поведал свою позицию насчет теперешних военных действий Кремля в Украине. Для этого ведущий "Окон" вопспользовался песней группы "Аквариум".

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Теги:
Украина-Россия, Турция, политика, военный конфликт, телеведущая, паспорт

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