Фреймут поведала об этикете телефонных звонков: Каждый раз, когда звонит телефон, я пугаюсь

Ольга отметила, что перед звонком лучше отправить сообщение, чтобы предупредить.

Автор: Шапарь Анастасия

Ведущая Ольга Фреймут подняла тему этикета в своем Инстаграм о телефонных звонках. В современном мире, когда существует масса способов сообщить информацию, звонки стали скорее исключением, чем главным каналом передачи информации. По признанию звезды, она каждый раз пугается, когда звонит телефон и тем более, если с незнакомого номера.

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Фреймут отметила, что за секунду пролетают множество тревожных мыслей: "Кого-то сбила машина?", "Кто-то умер?", "Забыла оплатить налоги и теперь у меня отберут все-все-все?".

"Обостренная реакция на вторжение в нашу приватность обусловлена эпидемией "вынужденной публичности". Когда приходится жить "на показ" в другом измерении, измерении соцсетей и завышенных стандартов. Когда в трендах пропускать реальную жизнь и терять себя, чтобы потом беспомощно переспрашивать друзей и психотерапевта: "Кто я?", - издалека начала Ольга.

Ольга поведала, что пугается от неожиданных телефонных звонков. instagram freimutolia

По словам ведущей, приватности становится все меньше, поэтому жалко разменивать ее на телефонные звонки.

"За этикетом, перед тем, как позвонить, стоит спросить, перед этим отправить сообщение," - обратилась к подписчикам с советом Ольга.

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Также Фреймут отметила, что звонить без предупреждения можно только очень близким людям, когда поздравляем с праздниками, сообщаем о прискорбном событии или звоним в государственные и коммерческие предприятия.

Ранее мы писали, Фреймут подняла тему об этикете написания писем и открыток. Ольга отметила, что написанные от руки приятные слова всегда будут высоко цениться.