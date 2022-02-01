Фреймут поведала об этикете телефонных звонков: Каждый раз, когда звонит телефон, я пугаюсь
Ольга отметила, что перед звонком лучше отправить сообщение, чтобы предупредить.
Ведущая Ольга Фреймут подняла тему этикета в своем Инстаграм о телефонных звонках. В современном мире, когда существует масса способов сообщить информацию, звонки стали скорее исключением, чем главным каналом передачи информации. По признанию звезды, она каждый раз пугается, когда звонит телефон и тем более, если с незнакомого номера.
Читай также: Фреймут рассказала, можно ли пить водку женщинамФреймут отметила, что за секунду пролетают множество тревожных мыслей: "Кого-то сбила машина?", "Кто-то умер?", "Забыла оплатить налоги и теперь у меня отберут все-все-все?".
"Обостренная реакция на вторжение в нашу приватность обусловлена эпидемией "вынужденной публичности". Когда приходится жить "на показ" в другом измерении, измерении соцсетей и завышенных стандартов. Когда в трендах пропускать реальную жизнь и терять себя, чтобы потом беспомощно переспрашивать друзей и психотерапевта: "Кто я?", - издалека начала Ольга.
По словам ведущей, приватности становится все меньше, поэтому жалко разменивать ее на телефонные звонки.
"За этикетом, перед тем, как позвонить, стоит спросить, перед этим отправить сообщение," - обратилась к подписчикам с советом Ольга.
Читай также: Фреймут рассказала, как рассталась с парнем из-за манерТакже Фреймут отметила, что звонить без предупреждения можно только очень близким людям, когда поздравляем с праздниками, сообщаем о прискорбном событии или звоним в государственные и коммерческие предприятия.
Ранее мы писали, Фреймут подняла тему об этикете написания писем и открыток. Ольга отметила, что написанные от руки приятные слова всегда будут высоко цениться.