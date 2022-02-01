Андрей Данилко ответил пропагандисту Соловьеву и посоветовал выпить таблетки от шизофрении

Артист славится своей твердой гражданской позицией в отношении конфликта между Украиной и РФ.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский исполнитель Андрей Данилко, выступающий под образом Верки Сердючки, стал поводом для широкого обсуждения на всероссийских каналах и СМИ после экспромта на сцене, где исполнил строчки из песни про Бандеру. Главный пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Верка Сердючка теперь - персона нон-грата в РФ, и вообще "ее надо гнать метлой". Однако Данилко активно поддерживает украинскую армию и свою страну в конфликте с Россией, поэтому вовсе не ездит туда на гастроли. Хоть и многие хиты Сердючки являются любимыми у россиян.

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На призывы Соловьева Данилко ответил в своем аккаунте в Инстаграм. Исполнитель опубликовал скриншот, где запечатлен скриншот ролика журналиста с обвинениями Сердючки, а также Андрей добавил фото с препаратом для шизофрении. Артист предложил срочно сходить в аптеку пропагандисту, чтобы купить и выпить таблетки.

Данилко предложил Соловьеву срочно выпить таблетки от шизофрении. instagram v_serduchka

Стоит отметить, что после ролика, где Верка Сердючка спела песню о Степане Бандере, Андрей поведал, что для него главная фраза: "Ми за Україну будем воювати". Соловьев же заявил, что всех российских звезд, кто поддерживают Сердючку, нужно "брать на карандаш".

Ранее мы публиковали ролик с концерта, где Верка Сердючка спела строчки из песни про Бандеру для маленькой фанатки. Инициативу артистки поддержал ее балет, а также публика в зале.