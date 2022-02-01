АфишаАфиша

Андрей Данилко ответил пропагандисту Соловьеву и посоветовал выпить таблетки от шизофрении

Артист славится своей твердой гражданской позицией в отношении конфликта между Украиной и РФ.

Автор: Шапарь Анастасия
Андрей Данилко ответил пропагандисту Соловьеву и посоветовал выпить таблетки от шизофрении
Верка Сердючка поддерживает Украину в конфликте с РФ.
instagram v_serduchka

Украинский исполнитель Андрей Данилко, выступающий под образом Верки Сердючки, стал поводом для широкого обсуждения на всероссийских каналах и СМИ после экспромта на сцене, где исполнил строчки из песни про Бандеру. Главный пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Верка Сердючка теперь - персона нон-грата в РФ, и вообще "ее надо гнать метлой". Однако Данилко активно поддерживает украинскую армию и свою страну в конфликте с Россией, поэтому вовсе не ездит туда на гастроли. Хоть и многие хиты Сердючки являются любимыми у россиян. 

Читай также: Данилко рассказал о дорогом подарке своему танцору-зайцу на Новый год

На призывы Соловьева Данилко ответил в своем аккаунте в Инстаграм. Исполнитель опубликовал скриншот, где запечатлен скриншот ролика журналиста с обвинениями Сердючки, а также Андрей добавил фото с препаратом для шизофрении. Артист предложил срочно сходить в аптеку пропагандисту, чтобы купить и выпить таблетки.

Данилко предложил Соловьеву срочно выпить таблетки от шизофрении.
Данилко предложил Соловьеву срочно выпить таблетки от шизофрении.
instagram v_serduchka

Стоит отметить, что после ролика, где Верка Сердючка спела песню о Степане Бандере, Андрей поведал, что для него главная фраза: "Ми за Україну будем воювати". Соловьев же заявил, что всех российских звезд, кто поддерживают Сердючку, нужно "брать на карандаш".

Ранее мы публиковали ролик с концерта, где Верка Сердючка спела строчки из песни про Бандеру для маленькой фанатки. Инициативу артистки поддержал ее балет, а также публика в зале.

Читайте нас в Google.News
Теги:
пропаганда, Андрей Данилко, Верка Сердючка, Владимир Соловьев, Украина Россия

Статьи по теме

Снежана Егорова прокомментировала свои скандальные заявления про Путина и привела слова из Библии
Снежана Егорова прокомментировала свои скандальные заявления про Путина и привела слова из Библии
Дочери Егоровой предложили переехать в РФ после скандальных заявлений матери: Мы поддерживаем Украину все годы, пока идет война
Дочери Егоровой предложили переехать в РФ после скандальных заявлений матери: Мы поддерживаем Украину все годы, пока идет война
"Слишком символично": Верка Сердючка спела песню о Бандере на концерте
"Слишком символично": Верка Сердючка спела песню о Бандере на концерте
Притулу обвинили в употреблении наркотиков - ведущий ответил
Притулу обвинили в употреблении наркотиков - ведущий ответил
Дмитрий Карпачев дал совет мужчинам, как сделать женщину счастливой
Дмитрий Карпачев дал совет мужчинам, как сделать женщину счастливой
Фильмы с Моникой Беллуччи и Пенелопой Крус выходят в украинский прокат
Фильмы с Моникой Беллуччи и Пенелопой Крус выходят в украинский прокат

Личность дня

Джиму Керри – 60: Самые необычные фильмы с ним

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK