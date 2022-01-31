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Каминская умилила фанатов совместными фото с бывшем мужем и сыном

Певица развелась с Эдгаром Каминским в 2019 году, однако интригует примирением с экс-возлюбленным.

Автор: Шапарь Анастасия
Каминская умилила фанатов совместными фото с бывшем мужем и сыном
Слава Каминская и Эдгар Каминский.
instagram babaslavka

Певица Слава Каминская в последнее время путает своих поклонников мужчиной, с которым сейчас в отношениях. Экс-солистка "НеАнгелов" недавно рассталась с кем-то через пост в Инстаграме, а также за небольшой срок несколько раз порадовала снимками с бывшем мужем - пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Слава опубликовала серию фото с Эдгаром и сыном Леоном, которыми умилила фанатов.

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Каминская поделилась фотографиями, на которых они запечатлены всей семьей - она, Эдгар и Леон. На втором фото Слава и вовсе нежно обнимает бывшего мужа за голову, опершись об него. Добавило милости снимкам их причудливые лица, на которых наклеены усы "как у папы". В подписи под фото Слава спросила, на кого больше похож их сын Леон.

В комментариях все умилились семейными кадрами и отметили, что Леон больше похож на отца: "На папу", "А я смотрю, твоя любовь к усикам не проходит", "Судя по усам - на маму", "На обоих", "На папу", "Оо боже, так вы же трио", "Папин сын", "Копия папы", "Эдгар".

Ранее мы писали, что Слава Каминская заинтриговала расставанием с загадочным избранником. Певица отметила, что дважды не уходит, а также показала себя как сильную и волевую девушку.

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Теги:
Слава Каминская, Неангелы, дети знаменитостей

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