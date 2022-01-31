С годом Тигра - лучшие открытки и картинки
Поздравления с Китайским Новым годом в стихах и прозе, открытки и картинки.
Китайский Новый год в 2022 году пройдет 1 февраля. Ежегодно дата празднования меняется, так как зависит от второго новолуния после зимнего солнцестояния. Интересно, что жители Поднебесной будут встречать не привычный нам 2022 год, а 4720-ой.
Мы подготовили подборку поздравлений в стихах и прозе, а также красивые открытки и картинки с Китайским Новым годом Тигра.
Поздравления с новым годом Тигра в прозе
С китайским Новым годом! Желаю, чтобы радость и веселье всегда грели в вашем сердце. Чтобы символ года принес только счастье, достаток и здоровье. Пускай настрой всегда будет жизнерадостным и бодрым!
С Китайским Новым годом! Желаю, чтобы он подарил нам в наступающем году массу положительных эмоций, незабываемых путешествий и богатства. Пусть жизнь будет сладкой и незабываемой, а счастье бьет через край. Пусть земные и неземные желания обязательно воплощаются в жизнь.
С Новым годом! Пусть Тигр принесет нам силу, удачу, мужество, стойкость, радость, искренность, любовь, заботу и поддержку. Желаю здоровья, счастья в семье, личной жизни, работе.
С китайским Новым годом! Пусть праздник вихрем ворвется в твою жизнь, сметая все неурядицы и неприятности! Желаю, чтобы Тигр вел тебя только вперед, увлекая за собой к успеху. Пусть его энергия дает тебе силы, мощь и неутолимую жажду кипучей деятельности!
Желаю, чтобы китайский Новый Год избавил от грустных мыслей, ненужных хлопот и проблем. От всей души желаю крепкого духа и отменного здоровья, хороших друзей и отличного настроения. Пусть впереди ждет только успех, достаток и счастье!
Китайский Новый Год — отличный повод для веселья, праздник, символизирующий смену времен года и победы Добра над Злом. Желаю тебе провести этот Новый Год так, чтобы еще год было о чем вспоминать и чем гордиться.
Встреча Китайского Нового года — это отличный повод для подведения итогов старого. Однако стоит помнить, что его высшая философия проста и сводится к одной фразе: "Живи и радуйся!" Желаю, чтобы судьба дарила тебе только радости!
Поздравления с Китайским Новым годом в стихах
Новый год наступает, Новый год наступает!
Желаю всем счастливого нового года!
Мы поем, мы танцуем!
Желаю всем счастливого нового года!
С Новым годом и новым волнением,
Пусть силы вас не покинут в пути,
С новой весной и с новой задачей,
Вы верьте в небо и верьте в удачу,
У них для каждого — счастья запас!
Сегодня наш чудесный праздник
Восточный этот Новый Год,
Пусть много радостей и смеха
Сегодня в дом наш принесет .
Новый год в Китае нынче,
Скоро новый зверь придет.
Пусть семье он только счастья
И достаток принесет.
Накануне, праздника веселья,
Под звон бокалов с настроением,
К нам Восточный Новый Год опять идет,
Вина игристого нальет!
Желаю чтобы брызги счастья
Смывали в жизни все ненастья,
Мечты сбывались наперед
В Восточный Новый Год!
С китайским Новым годом!
Хочу я пожелать
Здоровья, оптимизма,
В делах преуспевать.
За что мы любим Восточный Новый год?
За ощущенье сказки, чуда.
И верим, старый год пройдет,
А Новый год успешней будет.
Пусть все исполнятся мечты,
И жизнь твоя преобразится!
С годом Тигра - открытки и картинки
Ранее мы писали о праздновании Китайского Нового года. Какие традиции, обычаи существуют у жителей Поднебесной, почему ежегодно меняется дата отмечания - в материале.