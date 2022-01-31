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С годом Тигра - лучшие открытки и картинки

Поздравления с Китайским Новым годом в стихах и прозе, открытки и картинки.

Автор: Шапарь Анастасия
С годом Тигра - лучшие открытки и картинки
Китайский Новый год 2022 пройдет 1 февраля.
depositphotos

Китайский Новый год в 2022 году пройдет 1 февраля. Ежегодно дата празднования меняется, так как зависит от второго новолуния после зимнего солнцестояния. Интересно, что жители Поднебесной будут встречать не привычный нам 2022 год, а 4720-ой.

Мы подготовили подборку поздравлений в стихах и прозе, а также красивые открытки и картинки с Китайским Новым годом Тигра.

Поздравления с новым годом Тигра в прозе

С китайским Новым годом! Желаю, чтобы радость и веселье всегда грели в вашем сердце. Чтобы символ года принес только счастье, достаток и здоровье. Пускай настрой всегда будет жизнерадостным и бодрым!

С Китайским Новым годом! Желаю, чтобы он подарил нам в наступающем году массу положительных эмоций, незабываемых путешествий и богатства. Пусть жизнь будет сладкой и незабываемой, а счастье бьет через край. Пусть земные и неземные желания обязательно воплощаются в жизнь.

С Новым годом! Пусть Тигр принесет нам силу, удачу, мужество, стойкость, радость, искренность, любовь, заботу и поддержку. Желаю здоровья, счастья в семье, личной жизни, работе. 

С китайским Новым годом! Пусть праздник вихрем ворвется в твою жизнь, сметая все неурядицы и неприятности! Желаю, чтобы Тигр вел тебя только вперед, увлекая за собой к успеху. Пусть его энергия дает тебе силы, мощь и неутолимую жажду кипучей деятельности!

Желаю, чтобы китайский Новый Год избавил от грустных мыслей, ненужных хлопот и проблем. От всей души желаю крепкого духа и отменного здоровья, хороших друзей и отличного настроения. Пусть впереди ждет только успех, достаток и счастье!

Китайский Новый Год — отличный повод для веселья, праздник, символизирующий смену времен года и победы Добра над Злом. Желаю тебе провести этот Новый Год так, чтобы еще год было о чем вспоминать и чем гордиться.

Встреча Китайского Нового года — это отличный повод для подведения итогов старого. Однако стоит помнить, что его высшая философия проста и сводится к одной фразе: "Живи и радуйся!" Желаю, чтобы судьба дарила тебе только радости!

Поздравления с Китайским Новым годом в стихах

Новый год наступает, Новый год наступает!

Желаю всем счастливого нового года!

Мы поем, мы танцуем!

Желаю всем счастливого нового года!

С Новым годом и новым волнением,
Пусть силы вас не покинут в пути,
С новой весной и с новой задачей,
Вы верьте в небо и верьте в удачу,
У них для каждого — счастья запас!

Сегодня наш чудесный праздник
Восточный этот Новый Год,
Пусть много радостей и смеха
Сегодня в дом наш принесет .

Новый год в Китае нынче,
Скоро новый зверь придет.
Пусть семье он только счастья
И достаток принесет.

Накануне, праздника веселья,
Под звон бокалов с настроением,
К нам Восточный Новый Год опять идет,
Вина игристого нальет!
Желаю чтобы брызги счастья
Смывали в жизни все ненастья,
Мечты сбывались наперед
В Восточный Новый Год!

С китайским Новым годом!
Хочу я пожелать
Здоровья, оптимизма,
В делах преуспевать.

За что мы любим Восточный Новый год?
За ощущенье сказки, чуда.
И верим, старый год пройдет,
А Новый год успешней будет.
Пусть все исполнятся мечты,
И жизнь твоя преобразится!

С годом Тигра - открытки и картинки

Открытки с Китайским Новым годом.
Открытки с Китайским Новым годом.
открытые источники

Открытки с Китайским Новым годом.
Открытки с Китайским Новым годом.
открытые источники

Открытки с Китайским Новым годом.
Открытки с Китайским Новым годом.
открытые источники

Открытки с Китайским Новым годом.
Открытки с Китайским Новым годом.
открытые источники

Открытки с Китайским Новым годом.
Открытки с Китайским Новым годом.
открытые источники

Открытки с Китайским Новым годом.
Открытки с Китайским Новым годом.
открытые источники

Открытки с Китайским Новым годом.
Открытки с Китайским Новым годом.
открытые источники

Открытки с Китайским Новым годом.
Открытки с Китайским Новым годом.
открытые источники

Открытки с Китайским Новым годом.
Открытки с Китайским Новым годом.
открытые источники

Открытки с Китайским Новым годом.
Открытки с Китайским Новым годом.
открытые источники

Открытки с Китайским Новым годом.
Открытки с Китайским Новым годом.
открытые источники

Ранее мы писали о праздновании Китайского Нового года. Какие традиции, обычаи существуют у жителей Поднебесной, почему ежегодно меняется дата отмечания - в материале.

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Теги:
Новый год, Китайский Новый год, открытки, поздравления, картинки

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