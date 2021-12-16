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Разведенного Пикалова из "Квартала 95" заметили с другой женщиной

Селфи, которым поделилась основательница артгалереи, она благополучно удалила.

Автор: Шапарь Анастасия
Разведенного Пикалова из "Квартала 95" заметили с другой женщиной
Александр Пикалов недавно развелся с женой.
instagram pikalov95_official

В октябре этого года стало известно, что актер "Квартала 95" Александр Пикалов развелся с женой после 18 лет брака. Сейчас артиста заподозрили в романе с основательницей артгалереи в Киеве и подругой Веры Брежневой - Ниной Горбачевой. Все из-за ее селфи с неоднозначной подписью. 

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Позже она удалила сториз из Инстаграм, но Интернеит помнит все. Нина посетила концерт "Квартала", что подтверждают ее видео с выступления. Также Горбачева поделилась черно-белым фото, на котором запечатлена вместе с Пикаловым.

"Мой приятный человек," - подписала Нина и добавила эмоджи в виде сердечка.

Артиста заподозрили в романе с Горбачевой.
Артиста заподозрили в романе с Горбачевой.
instagram ninagorbacheva

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Нина Горбачева известна своим руководством в благотворительной организации Брежневой - "Луч Веры". Также бизнесвумен в 2016 году в составе украинской делегации подняла флаг Украины на концерте российской певицы Земфиры в Вильнюсе.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева представила клип на новую песню "Тихо". Звезда предстала в клипе обнаженном, после чего тут же оказалась в обтягивающем космическом костюме. Сюжет певица придумывала вместе с мужем Константином Меладзе.

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Теги:
Квартал 95, Александр Пикалов

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