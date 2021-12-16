"Без явных признаков звездности": Мейхер показала себя без макияжа

Певица рассказала поклонникам, что оставаться собой - это целый ряд качеств и ценностей человека.

Автор: Шапарь Анастасия

39-летняя певица и актриса Надежда Мейхер опубликовала селфи, на котором предстает без видимой косметики на лице. Девушка поделилась в Инстаграм серьезной повесткой дня о важности оставаться собой при любых обстоятельствах.

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Надежда поведала, что в фразе "быть собой" очень глубокий смысл, под которым скрывается важный ряд качеств, ценностей и опыта.

"Быть собой — это целый ряд не только качеств человека, но и его ценностей на сегодняшний день. Большие "чемоданы" с многолетним жизненным опытом. Причем не только опытом при жизни… А ведь даже качества характера человека, могут мешать быть собой, жесткие программы из прошлого; карма - семья, или ее отсутствие. А тем самым и отсутствие ориентиров или искаженные взгляды на себя и себя в социуме. От этого и дезориентация— как реагировать, как себя вести, бороться открыто или еще больше работать над собой, своим восприятием, чувственностью," - отметила певица.

Певица показала себя домашнюю - в халате и без косметики. instagram nadyameiher

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Также Мейхер подняла тему, как бороться с изобилием установок, как их различать - что свое, а что навязанное, или что следует проработать и отпустить.

"Именно в тот момент, когда осознали, что причина - следствие кроется в нас, поскольку ситуации с разными людьми повторяются, и притягиваем к себе очень схожих между собой людей. Что же делать? Узнавать себя! Следить за собой! Анализировать себя! Благо есть много возможностей узнать и себя и о себе, и о своем предназначении. Главное - искать," - поведала певица.

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Поклонники восторженно написали комплименты звезде: "Согласна, но пока нет на это времени. С уважением", "Без явных признаков звездности. Вы великолепны, и очень даже человечны!", "Красота и Мудрость…Редкое сочетание в одном человеке", "Удивительно красива, талантлива и внутри себя. Магия женственности и притягательности, я с вами солидарна".

Ранее мы писали, что Мейхер показала свой взгляд на женственность. У экс-"ВИА гры" женственность перемешивается с дерзостью и сексуальностью.