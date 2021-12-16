Юлия Тимошенко показала, как играет на барабанах

Политик показал, как исполняет соло на барабанах и пошутила о корпоративах.

Автор: Шапарь Анастасия

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко поделилась в Фейсбук видео, где играет соло на барабанах в студии звукозаписи. Народный депутат Украины пошутила о новогодних корпоративах.

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Тимошенко предстала в белом образе: однотонные пиджак, гольф и юбка. Прическа политика сделана с легкой небрежностью, волосы собраны назад, небольшие пряди с челки спадают на лицо.

"Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого," – подписала видео Юлия Тимошенко.

Ранее мы писали, что Юлия надела на работу в Раду белый халат. Таким образом она осудила коллег и сообщила, что в парламенте не хватает медиков, лечащих душевные расстройства.