Какой церковный праздник 1 декабря и что нельзя делать

Церковь почитает пророка Наума.

Автор: Мельник Анна

В пятницу, 1 декабря, православные христиане чтят память святого пророка Наума. В народном календаре - Наумов день. Его почитают 1 декабря по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю его вспоминают 14 декабря. 1 декабря в Украине празднуют День работников прокуратуры. Также 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. А еще 1 декабря празднуют День невролога, День Антарктиды, День благодарения бармену и Национальный день поддержки женщин.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Дмитрий, Наум, Порфирий.

Какой церковный праздник 1 декабря

Святой пророк Наум жил в Галилее в 7 веке до Рождества Христова. Мужчина известен авторством книги пророчеств, которую написал после падения Фив в 663 году до нашей эры.

Действие сюжета происходит в столице могущественного ассирийского царства - Ниневии. Святой Наум предсказывает жителям строгое, но справедливое наказание. Вскоре после появления книги пророчеств действительно Ниневия была полностью разрушена врагами и прекратила свое существование.

Традиции и обычаи 1 декабря

На Руси Наумов день называли "мудрым" и молились святому Науму, которого считали покровителем наук и грамоты. В народе говорили: "Наум наставляет на ум" и отдавали детей учиться дьякам. В награду за труд учителя родители приносили каравай и полотенце, в которое завязывали деньги. Однако чаще всего оплачивали продуктами: яйцами, курицей, горшком с гречкой.

Если ветер северный - ждать сильных морозов.

Если собака лает тихо - к снегу.

Звезды ярко мерцают - к метели.

Если тепло - зима будет мягкой.

Что нельзя делать 1 декабря