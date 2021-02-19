Кэмерон Диас рассказала, почему уже семь лет не снимается в кино

Последняя на сегодня картина при участии актрисы – это "Энни" 2014 года .

Хотя в кадре актрису не видать, она озвучит принцессу из Шрека, а еще занимается вином

Поклонники уже запамятовали, когда видели 48-летнюю Кэмерон Диас в фильмах. Последние семь лет она не появлялась даже в камео или эпизодически. Теперь стало известно, почему голливудская знаменитость отгородилась от своей профессии. Об этом она поведала в интервью с Брюсом Боззи 18 февраля.

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Сперва Кэмерон сказала, что не порвала с кинематографом навсегда. Хотя и не питает к съемочным площадкам особого интереса. А вот причиной творческой паузы служит материнство. По словам актрисы, она не может себе позволить не быть рядом с годовалым ребенком.

Актриса и ее избранник Бэнджи Мадден сообщили о рождении дочери Раддикс в январе прошлого года. Девочка, дескать, сразу завладела сердцами родителей и дополнила семью. Но снимками ребенка Кэмерон не спешит делиться, чтобы предоставить малышке приватность.

Кроме забот семейных, Диас сейчас занята винным брендом.

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Мэдден и Диас стали под венец в 2015-м. Свадьба состоялась в ее доме в Беверли-Хиллз. Решение выйти замуж за него, поделилась ранее звезда "Ангелов Чарли", стало лучшим, что когда-либо случалось с ней. Но при этом добавила, что брак, безусловно, процесс тяжелый и требует усиленной работы.

К слову, хоть Кэмерон Диас в кадре не появляется, она озвучит героиню предстоящего 5-го Шрека Принцессу Фиону.

Ранее сообщалось о том, что у звезд "Игр престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли родился первенец. Пару заметили во время прогулки с ребенком по городу.