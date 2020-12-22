Ольга Навроцкая рассказала, звал ли ее Фагот замуж

Дизайнер согласится на свадьбу только при одном условии.

У Олега "Фагота" Михайлюты есть сын от журналистки Анастасии Будкиной

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Дизайнер Оляга Навроцкая и Олег Михайлюта, участник группы ТНМК, уже 11 лет вместе. Одно время исполнитель предлагал ей выйти замуж. Об этом женщина рассказала в программе "Звездный путь".

"Олег делал мне предложение в самом начале, когда я пыталась от него сбежать. Делал, но не вовремя. С Олегом все так произошло, что у меня изначально не было цели выйти за него замуж. Мне кажется, что это действительно какая-то уже отжившая история. В принципе еще и фамилия непростая на самом деле. Ольга Михайлюта...Попробуй выговорить. Но красивая", – поделилась Навроцкая.

Тем временем певец добавил, что эта ситуация вызывает массу юмора.

"Мы постоянно шутим по этому поводу. Но так устроен мир, что кому-то очень надо идти в ЗАГС, а кому-то – нет", – молвил артист.

Однако во время интервью в программе известный дизайнер все же предположила, в каком случае она согласилась бы оформить отношения с любимым мужчиной:

"Я думаю, что, если бы мы напились где-то в Лас-Вегасе и поженились, это бы мне понравилось. А так – нет, не хочу".

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