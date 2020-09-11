Решетова рассказала о разрыве с Тимати, пара воспитывает сына

24-летняя Анастасия Решетова объявила о завершении романтических отношений с Тимати. Она поблагодарила его за то, что он ее "вырастил из дурной 18-летней малышки"

Модель Анастасия Решетова объявила о разрыве отношений с 37-летним Тимати. Бывшие супруги воспитывают общего сына Ратмира, который родился 16 октября 2019 года. Об этом Решетова сообщила в Instagram.

Модель рассказала, что 2020 год оказался для их пары тяжелым и стал проверкой на прочность. При этом причины расставания Решетова не назвала.

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"Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про "бумеранг" можете тоже забыть. Так как было тогда и сейчас знаем только мы и объясняться подробнее не вижу смысла" - отметила она.

Решетова выразила надежду на то, что паре удастся "превратить отношения в идеальный родительский тандем". Она поблагодарила Тимати за поддержку и пообещала "воспитать сына в любви к отцу".

Спасибо за то, что вырастил из дурной 18 -летней малышки меня такую какая я сейчас - подытожила она

Ранее сообщалось о том, что Тимати выиграл суд с L`One и жестко раскритиковал его. Рэпер подвел итоги скандала с экс-коллегой.