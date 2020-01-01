Куда пойти в Киеве с девушкой: Лучшие локации для свиданий

Поделись







Куда сходить на свидание в Киеве /Depositphotos

Киев всегда был и остается городом, в котором расположено множество исторических, развлекательных, просто красивых или даже необычных мест. Гуляя по столице, всегда есть возможность найти новые локации, где можно провести время одному, в компании друзей или вдвоем со своим любимым человеком. Редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает о лучших местах для свиданий, которые стоит посетить в Киеве.

Прогулка по Ботсаду

Ботсад /Depositphotos

Читай также: ТОП-5 отличных фильмов, которые можно смотреть вдвоем

Ботанический сад им. Гришко является одним из самых романтических мест города для свиданий. Там можно и просто прогуляться, и насладиться цветущими растениями (даже экзотическими), побродить по красивым лабиринтам или даже устроить вкусный пикник.

Насладиться видами на Пейзажной аллее

Пейзажная аллея /Flickr

Многие, кто бывал в столице, знают, что Пейзажная алея - это место, с которого открывается действительно шикарный вид. Конечно, можно просто насладиться друг другом и красотами города, подумать о совместном будущем, выговориться своей половинке и просто устроить небанальную фотосессию.

Сходить в автокинотеатр

Автокинотеатр /Depositphotos

Читай также: ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома

Поход в кино всегда был одним из самых основных вариантов для свидания, но его можно сделать чуточку разнообразнее. Правда, подойдет этот способ лишь для тех, у кого есть свой автомобиль, на котором есть возможность приехать в автокинотеатр и посмотреть хороший фильм на большом экране. Да и внутри салона можно обнимать и целовать любимого человека, никому вы точно не помешаете!

Пример: Кинотеатр Kinodrom (ул. Довженко, 4). Цены на билеты: от 150 гривен.

Провести летний вечер на набережной

Набережная /Flickr

Набережных в Киеве достаточно, а вот особенно стоит отметить именно Оболонскую, которая пользуется огромной популярность и у приезжих, и у местных жителей. Здесь тоже можно прогуляться, насладиться красивейшим закатом, с умиротворением посмотреть на окружающие виды и просто понежиться. А рядом есть немало кафе и ресторанов, в которых попутно можно перекусить и согреться, если есть надобность.

Устроить свидание на крыше высотки

Ужин на крыше /Depositphotos

Читай также: ТОП-5 жарких фильмов про любовь, море и солнце

Да, можно ограничиться пикником на свежем воздухе, а можно и организовать особенный вечер на крыше киевской высотки. В Киеве есть специальные агентства, которые вам в этом помогут - и стол накроют, и музыку организуют, и создадут романтическую атмосферу. Вам и вашей девушке останется лишь просто проводить с удовольствием этот вечер. Ну и, такой способ отлично подходит, чтобы сделать предложение руки и сердца.

Цена за организацию романтического свидания на крыше: от 990 гривен.

Погулять по Андреевскому спуску

Андреевский спуск /Depositphotos

На первый взгляд, простой пеший пуск по Андреевскому может показаться банальным. Но в любой выходной (да и в будний день) жизнь здесь просто кипит. Чего стоят только разнообразные заведения, множество необычных сувенирных лавок, выступления уличных артистов (которые частенько превращаются в зрелищные концерты), а архитектура этого места и вовсе порой не позволяет отвести глаз.

Киевские фонтаны

Фонтаны /Flickr

Читай также: ТОП-5 украинских сериалов, которые вы могли пропустить

Фонтанов в столице тоже хоть отнимай - на Крещатике, Майдане Независимости, Подоле и многих других местах их очень много. Но киевляне выделяют именно Русановские, которые находятся в спальном районе. Их основали в 1976 году и работают они до сих пор, даря море эмоций людям. Эти комплексы бьют струями свыше тридцати метров в высоту, а в вечернее и ночное время суток включается яркая и зрелищная подсветка.

Где? Улица Энтузиастов.

Ранее мы писали о пяти новых украинских фильмах, которые стоит посмотреть