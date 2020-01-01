ТОП-5 отличных фильмов, которые можно смотреть вдвоем

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Фильмы для пар /Flickr

Иногда стоит смотреть кино в гордом одиночестве, ни на что и ни на кого не отвлекаясь. Но также стоит и устраивать совместные просмотры вместе со своей половинкой. И именно ТОП-5 отличных фильмов, который подойдут для пар, редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в этой подборке.

Большая игра (2017)

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Биографическа лента о Молли Блум - женщине, которая была помощницей в подпольных казино, а со временем стала принцессой покера. Она организовала свой клуб в Голливуде, куда приходили богачи, кинозвезды и даже политики, идя ва-банк. Но на нее открыли охоту ФБР и мафия.

Мой парень - псих (2012)

Пэт работал школьным учителем, а потом загремел в психушку, откуда совсем недавно вышел. Теперь он живет с родителями, а к бывшей жене не может даже приближаться по решению суда. Но внезапно в его жизни появляется Тиффани, которая зажигает в нем желание жить полноценной жизнью.

Загадочное убийство (2019)

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Комедия о женатой паре, которые лишь после пятнадцати лет брака наконец-то отправляются в совместный отпуск. В самолете супруга знакомится с одним аристократом из состоятельного семейства, пригласившего их обоих на яхту его дядюшки-миллиардера. Они оказались в высшем обществе, но главу семейства убивают, а главными подозреваемыми становятся главные герои. И теперь это дело нужно срочно раскрыть!

Форма воды (2017)

Главная героиня - немая женщина Элайза, работающая уборщицей в научной лаборатории. Однажды она случайно попадает в секретный отдел, где хранят человека-амфибию. Между ними вспыхивают чувства, и она решает спасти плененное существо, во что бы то ни стало.

Звезда родилась (2018)

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Отличная картина о звезде кантри, познакомившемся с талантливой, но совсем не известной певицей. У них завязываются страстные отношения, а кроме этого, он помогает ей раскрыться и стать знаменитой. Вот только его карьера начинает катиться под откос.

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