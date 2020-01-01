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ТОП-5 глубоких фильмов, которые тронут вас за душу

Подборка отличных и глубоких картин
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Глубокое кино
Глубокое кино
/Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти потрясающих и глубоких картин, которые стоит посмотреть. Они способны трогать за душу, вызывать массу эмоций, а также наталкивать на различные размышления.

  1. Пожары (2010)

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Мощная лента Дэни Вильнева о брате и сестре Молван, которые только что узнали о последней воле их покойной матери - отыскать отца. Дело в том, что они считали его умершим, но с помощью нотариуса им открывается правда об их семье, которую мать тщательно скрывала.

  1. Человек, который изменил все (2011)

В центре сюжета - оклендская бейсбольная команда, переживающая множество трудностей, в том числе и финансовых. Но за них взялся менеджер Билли Бин, пообещавший, что сделает их конкурентоспособными, несмотря ни на что.

  1. Отрочество (2014)

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Картина, съемки которой продолжались в течение одиннадцати лет. Режиссеру Ричарду Линклейтеру удалось запечатлеть взросление и переживание многих моментов главного героя от начала учебы в школе и до его вступления в колледж.

  1. Серьезный человек (2009)

Профессор еврейского колледжа Ларри Гопник, живущий в 1967-ом, проходит через множество неприятностей. Все дело в том, что жена хочет развестись, дети воруют у него деньги, приехал брат-бездельник, соседка завлекает его, а студенты хотят просто так высокие оценки. Он начинает задаваться многими вопросами о жизни, а за ответами обращается к раввинам.

  1. Уличный кот по кличке Боб (2016)

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Основанный на реальных событиях фильма рассказывает об уличном музыканте, который страдает от наркозависимости и живет на улице. Однажды ему предоставляют социальное жилье, куда внезапно приходит рыжий кот, которого, как выяснилось, зовут Бобом. И эта встреча полностью изменила его жизнь.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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Глубокие фильмы трогают за душу Уличный кот по кличке Боб Человек который изменил все Отрочество Серьезный человек Пожары Что посмотреть Все теги
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