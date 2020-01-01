ТОП-5 глубоких фильмов, которые тронут вас за душу
Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти потрясающих и глубоких картин, которые стоит посмотреть. Они способны трогать за душу, вызывать массу эмоций, а также наталкивать на различные размышления.
- Пожары (2010)
Читай также: ТОП-5 многогранных фильмов, которые впечатляют
Мощная лента Дэни Вильнева о брате и сестре Молван, которые только что узнали о последней воле их покойной матери - отыскать отца. Дело в том, что они считали его умершим, но с помощью нотариуса им открывается правда об их семье, которую мать тщательно скрывала.
- Человек, который изменил все (2011)
В центре сюжета - оклендская бейсбольная команда, переживающая множество трудностей, в том числе и финансовых. Но за них взялся менеджер Билли Бин, пообещавший, что сделает их конкурентоспособными, несмотря ни на что.
- Отрочество (2014)
Читай также: ТОП-5 малобюджетных киношедевров
Картина, съемки которой продолжались в течение одиннадцати лет. Режиссеру Ричарду Линклейтеру удалось запечатлеть взросление и переживание многих моментов главного героя от начала учебы в школе и до его вступления в колледж.
- Серьезный человек (2009)
Профессор еврейского колледжа Ларри Гопник, живущий в 1967-ом, проходит через множество неприятностей. Все дело в том, что жена хочет развестись, дети воруют у него деньги, приехал брат-бездельник, соседка завлекает его, а студенты хотят просто так высокие оценки. Он начинает задаваться многими вопросами о жизни, а за ответами обращается к раввинам.
- Уличный кот по кличке Боб (2016)
Читай также: ТОП-5 выдающихся фильмов, которые вы могли пропустить
Основанный на реальных событиях фильма рассказывает об уличном музыканте, который страдает от наркозависимости и живет на улице. Однажды ему предоставляют социальное жилье, куда внезапно приходит рыжий кот, которого, как выяснилось, зовут Бобом. И эта встреча полностью изменила его жизнь.
Ранее мы писали о пяти культовых кинофраншизах, которые стоит пересмотреть этим летом