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ТОП-5 культовых кинофраншиз, которые стоит пересмотреть этим летом

Любимые кинофраншизы
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Культовые кинофраншизы
Культовые кинофраншизы
/Flickr

Лето - это время, которое как нельзя лучше подходит для отдыха. И вместе с походами на пляжи, прогулками на свежем воздухе или поездками на курорты в это время года можно пересматривать любимые кинофраншизы. И о пяти таких рассказывает редакция сайта Afisha.bigmir.net.

  1. Люди Икс (2000 - 2019)

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Сейчас в кинематографе есть несколько супергеройских франшиз, которые разрастаются до невиданных ранее масштабов. А ведь самой первой среди них была именно сериях о Людях Икс. Аллюзия на меньшинства и угнетенных, реалистичные персонажи, качественная фантастика, юмор, потрясающие сцены (с тем же Ртутью) и, в конце концов, Росомаха Логан в исполнении Хью Джекмана - за это все мы любим серию. В ней есть и отдельные фильмы, а не так давно появился и Дэдпул, который тоже мутант, однако теперь он входит в состав киновселенной Marvel. А Людей Икс, вероятно, ожидает новый перезапуск.

  1. Безумный Макс (1979 - 2014)

Далеко не все современные зрители в курсе, что постапокалиптический мир в стилистике дизельпанка появился не с Томом Харди и Шарлиз Терон в 2014-ом, а за три десятка лет до этого. Тогда Максом стал Мел Гибсон, для которого это была первая большая роль в кино. Там тоже присутствует чистый экшен и захватывающая история с автомобилями, вертолетами, жестокими и фриковатыми людьми и дорогой ярости. Так что и ее стоит пересмотреть в ожидании новой части, которую уже готовит Джордж Миллер.

  1. Звезды Войны (1977 - 2019)

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В конце 70-ых Джорджу Лукасу удалось изменить кинематограф и создать серию, которая не просто стала культовой, а является самой популярной во всем мире. Сейчас она числит в себе три основные трилогии, несколько сериалов, спин-оффы, мультфильмы - и это не считая игры, атрибутику и прочее. Мы знаем, что есть те, кто не знаком со всеми фильмами вселенной Звездных Войн, но посмотреть их никогда не поздно. Как и не будет лишним еще раз пересмотреть и насладиться историями о джедаях, ситхах, клонах, имперцах и многом другом.

  1. Парк (Мир) Юрского Периода (1993 - 2018)

Приключенческая франшиза о парке аттракционов, в котором существуют настоящие динозавры, изначально была трилогией, начатой режиссером Стивеном Спилбергом. Но совсем недавно она разрослась еще двумя блокбастерами, которые пополнятся новой частью в ближайшем будущем. Каждый фильм - это великолепное зрелище, напряженная атмосфера и интересный сюжет, к которым хочется время от времени возвращаться.

  1. Чужие (1979 - 2017)

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Совсем недавно серии научно-фантастических триллеров, которые вначале еще и пугали, стукнуло аж сорок лет. Над лентами о жутких порождениях космоса и выживании в изоляции работали Ридли Скотт, Джеймс Кэмерон, Дэвид Финчер, Жан-Пьер Жене, которые по-своему демонстрировали эту вселенную, но всегда вписывались в общую концепцию и атмосферу. Не обходилось, конечно, и без спорных моментов и сюжетных недочетов, но все это с лихвой компенсируется продуманной мифологией нового мира, будоражащими сценами, захватывающими противостояниями и визуальным рядом.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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