ТОП-5 культовых фильмов, продолжения которых мы увидим в ближайшее время

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Продолжения фильмов, которые мы увидим совсем скоро /Flickr

Любимые фильмы могут возвращаться на экраны с новыми историями хоть через пару лет, хоть через десятки. Уже в скором времени в прокат выйдут продолжения культовых картин, и о пяти таких рассказывает редакция сайта Afisha.bigmir.net.

Топ Ган: Мэверик - 24 декабря 2020 года

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В далеком 1986-ом году Том Круз перевоплотился в летчика-испытателя, которого полюбил весь мир. Теперь же спустя более тридцати лет он возвращается в сиквеле под названием Топ Ган: Мэверик. Только теперь его герой стал инструктором, который должен вернуться в кабину истребителя.

Охотники за привидениями: Наследники - 4 марта 2021 года

Несколько лет назад свет увидела женская версия Охотников за привидениями, которая, к слову, провалилась и была разгромлена зрителями. А вот новая часть должна стать прямым продолжением культовой дилогии Айвана Рейтмана, и снимет ее его сын Джейсон.

Поездка в Америку 2 - 17 декабря 2020 года

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Еще один фильм, первая часть которого вышла в 80-ых. Легендарная поездка принца Акима в США повторяется спустя тридцать два года. К роли вернется Эдди Мерфи, а искать в этот раз он будет своего пропавшего наследника.

Билл и Тед - 13 августа 2020 года

Парочка друзей-раздолбаев, путешествовавших во времени, тоже совсем скоро предстанет перед зрителем. Их снова сыграют уже повзрослевшие (и чуточку постаревшие) Киану Ривз и Алекс Уинтер, а по сюжету этим двоим придется исполнить пророчество и написать песню, которая спасет мир от гибели.

Не время умирать - 12 ноября 2020

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Предыдущий фильм вселенной Бондианы вышел пять лет назад, зато самой франшизе уже почти шестьдесят лет. Эта часть станет юбилейной двадцать пятой, последней для актера Дэниэла Крэйга и во многом решающей для самого агента 007.

Ранее мы писали о пяти фильмах, которые мы надеемся посмотреть на больших экранах этим летом